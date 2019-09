Iceland Nằm trên đỉnh núi ngoài khơi, ngọn hải đăng Þrídrangaviti được chọn là nơi ẩn nấp an toàn nếu một ngày thế giới bị zombie (xác sống) tấn công.

Þrídrangaviti (Thridang - ba cột đá) là ngọn hải đăng nổi tiếng cách bờ biển Iceland 10 km về phía tây, trên một tảng đá thẳng đứng cao 37 m. Ngoài thời gian bảo trì không thường xuyên, Þrídrangaviti không có người ở.

Þrídrangar mang ý nghĩa là ba cột đá, nhưng thực tế nơi đây có 4 cột: Stóridrangur, Þúfudrangur, Klofadrangur và một cột vô danh. Ảnh: Iceland monitor.

Fan của các bộ phim viễn tưởng về zombie đã bình chọn đây là nơi lý tưởng để con người trốn thoát và sống sót nếu thảm họa xác sống xảy ra.

Theo truyền thuyết, zombie có đặc điểm chung là không thể truy sát con người ở dưới nước. Chúng phải tự động lên bờ nếu nước lên tới quá ngực. Do vậy, con người chỉ cần nhảy xuống nước và nổi là có thể thoát khỏi sự bao vây của các xác sống. Ngoài ra, zombie còn có một yếu điểm khác là không thể leo lên vị trí cao như mái nhà... Những nơi hẻo lánh cũng là địa điểm ưu tiên hàng đầu để con người trốn thoát, thay vì nơi đông đúc. Với những giả thuyết được nhiều người tin như trên, ngọn hải đăng Þrídrangaviti được cho là nơi "không thể hoàn hảo hơn".

Nơi Zombie không thể tới gần Video: YouTube.

Ngọn hải đăng này cũng trở thành cảm hứng cho nhà văn Yrsa Sigurðardóttir viết cuốn tiểu thuyết kinh dị - tội phạm bán chạy Why did you lie?

Tầm nhìn từ trên cao xuống không được nhiều người đánh giá cao, vì cảnh không quá đặc biệt. Tuy vậy, đây lại là nơi không ít người muốn tới vì sự yên tĩnh và heo hút. Ngọn hải đăng bắt đầu nổi tiếng và được nhiều du khách để ý tới từ vài năm trước, khi những bức ảnh chụp về nó được lan truyền trên mạng. Þrídrangaviti còn có fanpage của riêng mình với hơn 4.000 người theo dõi. Ca sĩ Justin Bieber từng chia sẻ hình ảnh về Þrídrangaviti.

Ngày nay, du khách có thể tới đây bằng trực thăng. Tại đây chính quyền cũng xây một bãi đáp trực thăng nhỏ. Ảnh: Iceland monitor.

Ngày nay, du khách có thể tiếp cận ngọn hải đăng này bằng trực thăng. Tuy nhiên, vào những năm 1930, việc xây ngọn hải đăng được đánh giá là vất vả và nguy hiểm, khi các công nhân phải leo lên tảng đá cao 37 m. Họ đặt những viên gạch đầu tiên để xây nền móng cho ngọn hải đăng và phải đảm bảo dù gió mạnh hay mưa lớn, Þrídrangaviti cũng không bị lao xuống Bắc Đại Tây Dương đóng băng phía trước.

Árni G. Þórarinsson, giám đốc dự án, cho biết những người leo núi có kinh nghiệm dày dặn được tập hợp lại để xây dựng ngọn hải đăng. Họ đến từ quần đảo Westman, mang theo búa, dây xích và kẹp để làm đai an toàn. Cách duy nhất để chạm tay tới đỉnh là khi gần tới nơi, một người quỳ xuống, người thứ hai trèo lên lưng anh ta và người thứ ba tiếp tục trèo. "Tôi thậm chí không thể diễn tả được hết mức độ nguy hiểm mà tôi đã chứng kiến lúc đó", Árni G. Þórarinsson nhớ lại.

Iceland nằm giữa vùng biển Na Uy và khu vực Bắc Âu, có dân cư thuộc danh sách thưa nhất thế giới, gần nửa triệu người. Thời tiết ở Iceland lạnh giá quanh năm. Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình 7-16 độ C, ngày "nóng" nhất chỉ lên đến 25 độ C. Mùa đông nhiệt độ phần lớn là những ngày dưới 0 độ C. Dù thời tiết khắc nghiệt, Iceland được nhiều du khách đánh giá là nơi có thiên nhiên hùng vĩ.

Anh Minh (Theo Iceland Monitor)