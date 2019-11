Mỹ Một khách nhà giàu nhất quyết muốn nghỉ trong một phòng có tầm nhìn ra đại dương, trong khi khách sạn cách biển 80 km.

Những chuyên gia làm trong ngành khách sạn đã tiết lộ hàng loạt yêu cầu kỳ quặc nhất của các du khách giàu có mà họ từng phải đáp ứng. Dưới đây là các yêu cầu được đánh giá là "lố bịch nhất", theo Sun.

Jim Strong, chủ tịch của công ty tư vấn du lịch Strong Travel, không thể quên lần anh phải tìm "bảo mẫu" cho một con chuột hamster. Một khách hàng của Jim cho biết, con gái ông rất lo lắng khi đi chơi xa và để chuột hamster ở nhà. Người này yêu cầu Jim mang con chuột đó đến nơi gia đình họ đang nghỉ dưỡng. Họ không ngại chi tiền để mua 2 vé máy bay cho con chuột và một người trông coi nó trên hành trình từ New York tới Los Angeles (Mỹ), và đưa tận tay cô bé.

Lần khác, một nữ khách hàng của Jim làm rơi điện thoại xuống kênh đào Venice trong chuyến du lịch Italy cùng 20 người bạn. Tuy nhiên, dịch vụ chuyển phát điện thoại mới từ Mỹ sang Italy gặp nhiều khó khăn về thủ tục hải quan, nên nữ du khách không thể nhận hàng qua đường bưu điện. "Trợ lý của cô ấy chuyển chiếc điện thoại đến chỗ tôi, và tôi bay từ Mỹ đến Venice để trao tận tay khách", Jim kể.

Edward Mady, quản lý khách sạn The Beverly Hills từng được yêu cầu tổ chức đám cưới cho chó cưng của khách. Đám cưới này tốn 15.000 USD. Edward xoay sở để tìm một linh mục, cũng như một nhà cung ứng thức ăn cho chó. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất là nhân viên khách sạn chỉ được phép giao tiếp thú cưng của khách bằng "ngôn ngữ của chó". Ảnh: Paper Cards.

Bobby Zur, chủ công ty Travel Artistry, cho biết anh đã mất 6 tháng để lên lịch trình cho một vị khách muốn tổ chức kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật theo cách đặc biệt. Theo ý khách, ông phải thiết kế một hành trình truy tìm kho báu khắp châu Âu cho 14 cặp đôi. "Trên đường đi, họ phải mở những túi lụa chứa đầy mảnh ghép chữ cái và sắp xếp lại tạo thành tên của điểm đến tiếp theo vào hôm sau", Bobby nói.

Cuộc đua kéo dài 2 tuần bắt đầu từ một khách sạn năm sao ở Geneva, Thụy Sĩ tới hồ Maggiore của Italy, thành phố Istanbul và Bodrum (Thổ Nhĩ Kỳ) và kết thúc trên đảo Corsica của vùng French Riviera. Khách dùng máy bay tư nhân, dàn ôtô Audi và siêu du thuyền suốt dọc đường.

Một du khách nhà giàu đã nằng nặc đòi khách sạn phải xếp cho mình phòng có tầm nhìn ra biển. Trong khi người này đang thuê một khách sạn ở trong đất liền tại thành phố Orlando (Mỹ), cách biển ít nhất 80 km. Ảnh: Imagez.

Michael Romei, quản lý bộ phận hỗ trợ khách hàng tại Faena Miami Beach (Mỹ), cũng từng nhận một yêu cầu khác thường. Một đôi vợ chồng muốn màn tiếp đón tại khách sạn có một con ngựa, một quản gia đeo cà vạt trắng cùng hai ly champagne đặt trên khay bạc. Khi cả hai xuất hiện, người chồng đeo cà vạt đen còn vợ mặc đầm dạ hội. Vị khách giúp vợ trèo lên ngựa và dắt nó đi vòng quanh chuồng hai lần. Trong lúc đó, quản gia đi thật chậm về phía họ và phục vụ rượu. Cho đến bây giờ, Michael vẫn không hiểu hết vì sao khách hàng lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ đó, dù anh được giải thích là chuyện này gợi nhớ tới "lần đầu cặp đôi này gặp nhau".

Regena Falling, trưởng bộ phận hỗ trợ khách hàng tại khách sạn Park Hyatt (New York, Mỹ) từng phải gọi đến một tiệm may lúc 1h sáng. Bởi một khách hàng của cô đến check-in lúc 21h và không mang theo vest để dự một sự kiện quan trọng. Regena cho biết những thợ may của cửa hàng phải thức trắng đêm để khách có thể nhận bộ đồ mới vào 6h sáng.

Anh Minh (Theo Sun)