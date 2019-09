Ngoài làm nón, Làng Nương còn có nhiều khu trải nghiệm khác như vẽ chuồn chuồn gỗ và in tranh Đông Hồ. Tại khu tranh, du khách được nghe giới thiệu về những công đoạn in, sáng tạo bản khắc gỗ, làm giấy Dó và màu sắc sử dụng.

Thông thường, tranh Đông Hồ có 5 màu chủ đạo làm từ nguyên liệu tự nhiên như đỏ gạch non, xanh lá tràm, đen than tre, trắng sò điệp và vàng hoa hòe. Tương ứng với đó là 5 bản khắc gỗ, in thành 5 lần khác nhau. Mỗi màu cần hơn một tiếng để khô, không để dưới nắng. Sau khi nghe giới thiệu, du khách có thể trải nghiệm in màu lên giấy Dó và phơi khô để mang về.