Salad trứng, cá ngừ, chocolate là những món ăn được tiếp viên khuyến khích khách không mang lên và ăn trên máy bay.

Shanie Peralta, nữ tiếp viên hàng không làm việc cho một hãng vận chuyển trong khu vực Mỹ - Caribbean, đã chia sẻ về những món nên và không nên ăn trên máy bay. Điều nhỏ bé này đôi khi giúp cho chuyến bay trở nên dễ dàng hơn với mọi người.

Hành khách nên hạn chế mang những món đồ dễ bị rơi, rớt trên thảm, ghế máy bay. Ảnh: Alamy.

Thức ăn có mùi

Theo Shaine, hành khách không nên ăn, uống bất kỳ thực phẩm nào có vị cay, nồng và có mùi trên máy bay như salad trứng, sandwich cá hồi... Những loại thực phẩm này khi bạn vừa mở đóng gói, nó sẽ làm cho cabin có mùi ngay lập tức. Điều đó gây khó khăn cho những hành khách khác vì không phải ai cũng chịu được những mùi khó chịu này.

Nhà văn Natalie Compton đã chia sẻ một kỷ niệm tồi tệ của chính mình về sự cố mang đồ ăn nặng mùi. Cô từng mang một bọc gà nhỏ lên máy bay, nhưng không ngờ mùi tỏi trong túi gà đó đã nhanh chóng lan tỏa trong không khí, phủ khắp cabin. Mùi tỏi góp phần phá hỏng chuyến bay của những người khác khi đó.

Đồ ăn để lộn xộn

Nhiều hành khách có thói quen để lẫn lộn đồ ăn nhẹ và chính trong một túi. Khi họ lấy ra, vô tình làm rơi các vụn bánh, đồ ăn xuống ghế, thảm máy bay khiến các tiếp viên vệ sinh vất vả hơn.

Bánh quy, khoai tây chiên, chocolate và súp là những món đồ không được khuyến khích sử dụng trên máy bay. Đồ uống có ga cũng nên hạn chế vì khi bạn mở, nếu không cẩn thận ga sẽ trào ra ngoài, làm bẩn thảm, ghế hoặc hành khách ngồi cạnh. Tốt nhất, hành khách không nên mang chúng lên máy bay, mà đợi đến khi tiếp viên phục vụ nước uống.

Thực phẩm gây dị ứng

Nhiều hãng bay, ví dụ như easyJet, cấm sử dụng các loại hạt trong cabin để giúp hành khách tránh bị dị ứng. Nhiều hành khách bị dị ứng nặng với các loại hạt và trong trường hợp xấu nhất sẽ dẫn đến tử vong.

Rượu

Tại Anh, việc uống rượu do chính bạn mang lên một chuyến bay bị coi là bất hợp pháp, dù mua chúng từ quầy miễn thuế sân bay. Hành khách chỉ có thể sử dụng các loại đồ uống có cồn từ xe đẩy của tiếp viên. Ngoài ra, hành khách cũng nên uống có chừng mực, tránh tình trạng say xỉn. Vì nếu bạn không kiểm soát được hành vi của mình, ảnh hưởng tới an toàn bay, chắc chắn tiếp viên sẽ phải can thiệp và báo với cơ trưởng. Nếu chuyến bay phải quay đầu hay hạ cánh khẩn vì lỗi do bạn gây ra sẽ khiến hãng hàng không chịu nhiều tổn thất, còn các hành khách bị chậm trễ thời gian.

Do đó, nếu nghe thấy một tiếp viên nói cụm từ "cà phê nóng" (hot coffee), có thể họ không nhắc đến đồ uống, mà nói tới các vị khách khiến họ yêu thích.

Ngoài ra, việc mang theo những món ăn không phù hợp trên máy bay có thể cản trở bạn được trao cơ hội nâng cấp lên ghế hạng cao hơn. Và điều tốt nhất, nhằm để tránh những rắc rối phía trên, bạn có thể sử dụng các bữa ăn được cung cấp trên chuyến bay.

Anh Minh (Theo New Zealand Hearald)