Điểm tham quan nổi tiếng nhất trên đảo là hải đăng Cù Lao Xanh, thuộc top 5 ngọn hải đăng trên 100 tuổi ở Việt Nam, do tổ chức Kỷ lục Việt Nam xếp hạng. Công trình do người Pháp xây dựng năm 1890, nằm ở độ cao 119 m so với mực nước biển, riêng phần tháp đèn cao 16,5 m. Hình ảnh ngọn hải đăng này từng xuất hiện trong bộ tem Hải đăng Việt Nam phát hành năm 1992.