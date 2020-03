Mỹ Những người có ngân sách eo hẹp, đam mê du lịch đang phải trải qua thời điểm tốt nhất nhưng cũng tệ nhất vì Covid-19.

Trong tuần cuối tháng 3, Elaine Glusac, sống ở Mỹ thức dậy với những thông tin khẩn cấp về sự lây lan của nCoV tại quê nhà cũng như trên khắp thế giới. Du lịch châu Âu đã bị ngừng trệ vì nhiều nơi phong tỏa, Israel kiểm dịch hai tuần bắt buộc với du khách. Nhiều nước đóng biên, các du thuyền lớn như Viking và Princess dừng các chuyến đi đến tháng 5, Disneyland đóng cửa và nhiều du khách khác bắt đầu hoãn các chuyến đi.

Nữ du khách Mỹ Elaine Glusac bị thu hút bởi lời quảng cáo của tour thăm safari 2 tuần ở Nam Phi và Namibia với giá chỉ gần 1.300 USD. Nhưng cô đã quyết định ở nhà và dành chuyến đi đó cho mùa thu, khi dịch bệnh có thể được kiểm soát. Ảnh: G Adventures Inc.

Đồng thời, trong một tuần đó, các ưu đãi du lịch không thể hấp dẫn hơn cũng tràn ngập trong hòm thư điện tử của cô. Một tuần nghỉ dưỡng trên đảo Azores, Bồ Đào Nha chỉ có giá 699 USD, đã bao gồm cả vé máy bay khứ hồi; khách sạn cao cấp ở Manhattan, New York giảm giá phòng 50% - chỉ còn từ 90 USD một đêm; hai tuần thám hiểm ở safari Namibia và Nam Phi chỉ có giá chưa đến 1.300 USD và bay Qatar với giá khứ hồi chỉ 660 USD... Nhiều du khách với ngân sách eo hẹp đang phải trải qua quãng thời gian tốt nhất, nhưng cũng tệ nhất: nhận được nhiều lời mời chào khuyến mãi hấp dẫn từ các chuyến đi, nhưng lại không thể đi vì dịch bệnh.

Khi bạn bè cô tập trung ở quán bia, đứng cách nhau vài bước chân, nhiều người trong số họ tuyên bố về việc đi du lịch trong kỳ nghỉ xuân. Nhưng nữ du khách bắt đầu băn khoăn về việc thực hiện các chuyến đi trong thời gian này liệu có đạo đức? "Tôi, một người khỏe mạnh dưới 60 tuổi và không có bệnh sử, liệu có gây hại khi đi du lịch", Glusac tự hỏi. Cô từng rất thích câu nói của Mark Twain: "Đi là kẻ thù chết người của định kiến, mù quáng và thiển cận" (Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness). Và Glusac tin rằng "thế giới cần du lịch lúc này hơn bao giờ hết".

Theo cô, du lịch không phải chỉ đơn giản là bạn in những dấu chân trần trên cát, mà đằng sau đó là việc đem lại sinh kế cho những người phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn và cho cả gia đình họ. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới, du lịch đem lại 10% việc làm trên toàn cầu và việc đóng cửa như hiện tại đang đe dọa sinh kế của khoảng 50 triệu người.

Theo Hiệp hội Quốc tế các hãng Du lịch tàu biển, có gần 1,2 triệu người đang làm việc trong ngành công nghiệp này. Và đây cũng là hình thức du lịch mà nhiều du khách đang được khuyến cáo nên tránh, do nguy cơ lây nhiễm nCoV cao.

Derek Duncan, một lính cứu hỏa mà Glusac gặp ở quần đảo Bristish Virgin vào tháng một, đang phải nuôi gia đình 5 người. Mỗi tuần, anh được nghỉ 4 ngày, và Duncan tận dụng thời gian rảnh đó lái du thuyền chở khách tham quan quanh hòn đảo. Vào mùa cao điểm, Duncan tranh thủ kiếm tiền và hiện tại đáng lẽ ra anh phải rất bận rộn. Nhưng năm nay, mọi hoạt động đều bị hủy. "Chúng tôi đã lo lắng về mùa bão sắp tới, nhưng hiện giờ, Covid-19 đang đến đây", anh nói.

Nhưng nữ du khách cũng hiểu rằng các chuyến đi bây giờ, cùng với cha mẹ trên 80 tuổi của mình, là một điều nguy hiểm. Trước đó, Glusac đã đặt vé khứ hồi 97 USD đến Denver từ Chicago, khi hãng bay có chương trình khuyến mãi, để trượt tuyết đường dài. Nhưng đó là lúc trước khi chính phủ thông báo mọi người nên đứng cách nhau 2 m và Colorado đóng cửa các khu trượt tuyết. Hiện tại, cô giống như nhiều du khách khác, đã tạm thời để sở thích đi du lịch của mình "ngủ đông", và chờ đợi việc đi trượt tuyết vào năm sau.

"Trong khi đó, những đàn chim đang di chuyển. Cuộc di cư mùa xuân của chúng đang diễn ra và tôi thấy con vịt biển mào trên hồ Michigan vào một ngày khác. Và khi tôi bước vào trong nhà, tôi sẽ nghiên cứu cho chuyến đi safari đang được quảng cáo. Nhưng tôi sẽ tới đó vào mùa thu tới", Glusac nói.

