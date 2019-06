Bạn cần tuân thủ đúng quy định về trọng lượng hành lý, check-in đúng giờ, họ và tên khi đặt vé... để tránh mất thêm các khoản phí.

Đường hàng không là một trong những phương tiện di chuyển tiên tiến và thuận tiện nhất hiện nay. Khi đi máy bay, một số hành khách có thể gặp các sự cố như đến trễ giờ làm thủ tục (sau 40 phút) khiến cho vé bị hủy hoặc chuyển sang chuyến sau (tùy theo từng loại vé mà khách hàng mua). Trường hợp hành khách quên mang giấy tờ tùy thân tuyệt đối không được lên máy bay. Khi làm xong thủ tục, hạnh khách sẽ vào phòng chờ và lúc này cần chú ý loa thông báo vì mọi thay đổi cửa ra, giờ bay (nếu có)...

Dưới đây là những lưu ý bạn không thể bỏ qua dù mới đi máy bay lần đầu hay đã đi nhiều lần để tránh mất tiền oan tại sân bay.

Quy định về hành lý khi đi máy bay

Gần đây, nhiều hành khách đi vé máy bay giá rẻ liên tục mang hành lý xách tay quá cỡ không đúng với quy định hàng không, nên phải đóng mức phí thu tại cửa khởi hành lên bay máy của các hãng 500.000 - 550.000 đồng cho một kiện hành lý. Mức phí này gấp 3,5 lần so với mức giá cho 15 kg hành lý ký gửi ban đầu và gấp 1,6 lần khi mua tại quầy làm thủ tục.

Vì số lượng khách hàng mang hành lý quá cỡ tăng cao nên cần khuyến cáo khách hàng khi đi máy bay của các hãng hàng không giá rẻ để tránh bị phạt. Ảnh: Jetstar.com.

Những vật dụng xách tay khác được mang lên máy bay

Ngoài những hành lý được vận chuyển miễn cước theo quy định, mỗi hành khách có thể được mang lên máy bay các vật dụng để sử dụng cho mục đích riêng hoặc sử dụng trên máy bay, với điều kiện vật dụng này phải được hành khách tự thu xếp bảo quản. Trong đó, hành khách được mang một túi xách tay, một ví của phụ nữ hay cặp sách - vật dụng này không được ở dạng đóng gói thành kiện, nếu không sẽ được tính như một kiện hành lý; một áo khoác, chăn hoặc khăn quàng; một ô che hoặc một ba toong (trừ loại có gậy, hoặc cán ô có đầu nhọn bịt kim loại).

Hành khách được mang theo một máy tính xách tay, một camera loại nhỏ hoặc một ống nhòm; một số lượng sách vừa phải và dụng cụ đọc; đồ ăn của trẻ em để dùng trên máy bay; nôi trẻ em; xe đẩy tay gấp lại được; một đôi nạng gỗ, các đồ chân, tay giả.

Lưu ý về kích thước hành lý khi đi máy bay

Vietjet Air quy định khách hàng được phép xách tay một kiện hành lý tối đa 7 kg lên máy bay, kích thước không vượt quá 56 cm x 36 cm x 23 cm.

Jetstar Pacific, mỗi hành khách được mang hành lý xách tay miễn phí với tổng trọng lượng không quá 7 kg, trong đó bao gồm một kiện chính kích thước 56cm x 36 cm x 23 cm) và một túi nhỏ (30 cm x 40 cm x 10 cm).

Mỗi hãng có những quy định khác nhau về hành lý xách tay khi đi máy bay. Ảnh: Jetstar.com.

Quy định của Vietnam Airlines là kiện hành lý xách tay, ngoài trọng lượng 7 kg, tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) không vượt quá 115 cm. Trong trường hợp hành lý xách tay vượt quá số lượng, trọng lượng và kích thước nêu trên, hành lý sẽ được yêu cầu ký gửi.

Check-in tại quầy

Khi bạn checkin mà nhân viên báo rằng không tìm thấy code vé. Khi đó bạn hãy cầm điện thoại và yêu cầu nhân viên thu âm "tôi không tìm thấy code abcxyz vào lúc 8h30".

Bạn thông báo với nhân viên rằng, việc này đảm bảo cho việc nếu code đó chính xác, thì thời gian bạn làm thủ tục là hoàn toàn đúng giờ; và đứng nguyên tại quầy checkin đó để chờ phản hồi, không di chuyển qua quầy khác (làm mất thời gian) theo yêu cầu của nhân viên check in.

Sau đó, bạn hãy bình tĩnh gọi về nơi mua vé để kiểm tra. Các nhân viên sân bay có thể cố tình hoặc vô tình kéo dài thời gian làm thủ tục của bạn, để đến khi check được code trên hệ thống.

Hãng Jestar và Vietjet cho phép bạn đóng trễ chuyến để bay chuyến tiếp theo, còn đối với hãng Vietnam Airlines thì các vé có giá tiền cao, cho phép bạn bù chênh lệch.

Nếu nhân viên yêu cầu mua vé mới, bạn hãy yêu cầu nhân viên ghi âm "code abcbdz trễ giờ check in 15 phút, tôi là [tên nhân viên] yêu cầu mua vé mới".

Các nhân viên check-in có thể cố tình yêu cầu bạn mua vé mới, sau đó họ chỉ cần bù một khoản chênh lệch để bạn bay tiếp.

Trả tiền các khoản phí vô lý để được bay

Một số nhân viên hay gợi ý khách hàng mua ghế thì mới có chỗ ngồi. Nếu bạn không mua, họ có thể sẽ xếp bạn ở vị trí không đẹp, hoặc xếp mỗi người ngồi mỗi nơi.

Khi làm xong thủ tục, khách sẽ vào phòng chờ và lúc này cần chú ý loa thông báo vì mọi thay đổi cửa ra, giờ bay (nếu có). Ảnh: Vietnam Airlines.

Có nhiều lý do để bạn từ chối mua ghế như: "Xin lỗi bạn, mình quên đem theo tiền, lần sau sẽ mua nhé"; "Xin lỗi bạn, mình không muốn mua, nhưng người nhà mình rất sợ đi máy bay xếp giúp mình ngồi gần để mình trấn an họ nhé"; "Xin lỗi bạn, mình không muốn mua, nhưng mình rất say máy bay, nếu có chỗ trống nào phía trên, cố gắng cho mình ngồi đó nhé".

Bạn hãy cố gắng nhã nhặn và lịch sự, để nhân viên check-in phải động lòng. Ngoài ra, ở những chặng đầu Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, bạn có thể chủ động check-in trước để lấy ghế.

Khách hàng như nào dễ bị mất tiền nhất

Đó là những khách hàng đến sát giờ check-in; tâm trạng hoảng hốt luống cuống sợ không được bay; đang cần hỗ trợ điều gì đó tại sân bay; trông như mới đi máy bay lần đầu.

Để tránh mất tiền oan tại sân bay, bạn nên đến trước giờ bay tối thiểu 90 phút để nếu có sự cố thì vẫn linh động nhờ được người hỗ trợ. Nếu bạn nhờ nhân viên sân bay, hãy đối chiếu với thông tin trên website hãng hoặc hỏi lại đại lý bạn mua vé.

Cuối cùng, nếu phải đóng tiền ở sân bay, hãy yêu cầu nhân viên ghi hóa đơn thu tiền để bạn có thể cần phải đối chiếu với hãng hoặc đại lý khoản thu đó có hợp lý hay không.

Quyền lợi hành khách được hưởng khi chuyến bay delay

Delay là trường hợp thời gian khởi hành của chuyến bay thực tế chậm hoặc sớm hơn so với giờ bay dự kiến đã mua vé trước đó. Chuyến bay bị hủy là trường hợp chuyến bay đó sẽ không cất cánh như lịch bay thông báo.

Nếu chuyến bay bị delay và chậm hơn 2 giờ thì hãng bay phải chuyển đổi hành trình hoặc tìm chuyến tương ứng khác cho hành khách, để đến được điểm cuối hành trình. Các điều kiện về đổi hành trình, chuyến bay và các phụ thu liên quan sẽ được miễn phí.

Nếu chuyến bay bị delay và chậm hơn 5 giờ, hãng bay phải hoàn tiền vé lại cho hành khách. Hãng hàng không đó buộc phải có trách nhiệm hoàn lại tiền vé cho khách hoặc phần tiền vé chưa sử dụng tùy vào lựa chọn. Số tiền được hoàn trả lại sẽ được miễn trừ các điều kiện hạn chế và phí hoàn vé.

Hãng hàng không còn phải có nghĩa vụ như cung cấp đầy đủ thông cho hành khách, phục vụ ăn uống và bố trí nơi nghỉ ngủ phù hợp. Nếu chuyến bay bị hủy, hãng bay phải thông báo cho hành khách lý do bị hủy và thực hiện các nghĩa vụ như khi chuyến bay bị trễ theo điều luật chung của luật pháp và riêng của từng hãng bay.

Mỗi hãng hàng không thường có những quy định riêng. Bạn có thể tham khảo qua các quy định đó trong những văn bản pháp luật cũng như như điều lệ vận chuyển hàng không.

Làm gì khi đặt vé máy bay sai tên?

Khi đi máy bay, việc họ tên trên vé đúng với họ tên trên giấy tờ tùy thân rất quan trọng. Tại sân bay, bạn sẽ phải qua 2 khâu kiểm tra gồm tại quầy làm thủ tục và khu vực soi chiếu an ninh. Nếu họ tên trên vé khác với giấy tờ tùy thân, bạn sẽ không được chấp nhận vận chuyển.

Kiểm tra kỹ họ tên trên vé đúng với họ tên trên giấy tờ tùy thân là việc quan trọng khi đi máy bay. Ảnh: Bamboo Airways.

Nhiều hành khách trước đó mua vé máy bay giá rẻ, không kiểm tra kỹ thông tin họ tên, đến khi ra sân bay bị nhân viên hàng không hay nhân viên an ninh phát hiện ra, lúc này họ phải mua lại vé máy bay mới với mức giá đắt hơn nhiều để kịp đi chuyến bay. Trong khi vé cũ lại là vé giá rẻ, không hoàn vé được, coi như mất trắng luôn một chiếc vé.

Đối với vé xuất sai tên, một số trường hợp, bạn sẽ được hãng hỗ trợ sửa tên miễn phí. Những trường hợp sai tên nghiêm trọng hơn, bạn sẽ phải đóng phí để sửa tên. Hãng sẽ xem xét và đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Các trường hợp sửa tên miễn phí: lỗi do đánh máy, hoặc đánh vần (Ví dụ: TRAN/MINH TAM MR - TRAN/NINH TAM MR); lỗi do sai trật tự họ và tên khách (ROBERT/NGUYEN MR - NGUYEN/ROBERT MR;lỗi do viết tắt (JEAN/P MR - JEAN/PIERE MR); lỗi về giới tính, tước hiệu (TRAN/THANH VAN MR - TRAN/THANH VAN MS).

Các trường hợp tên Việt Nam thừa, thiếu chữ "THỊ" (NGUYEN/THANH VAN MRS - NGUYEN/THI THANH VAN MRS). Tên không thuần Việt, thiếu hoặc thừa tên đệm (MANTRANT/JEAN MARIE MR - MANTRANT/MARIE MR). Tên thuần Việt, sai trật tự giữa họ, tên đệm, Tên (DUONG/NHAT KHANG MR - DUONG/KHANG NHAT MR).

Thay đổi tên được Chính phủ nước sở tại công nhận bằng văn bản.

Hãng Jetstar Pacific và Vietjet Air có nhiều điểm khá tương đồng. Đó là khi nhập tên sai lỗi chính tả hoặc vài lỗi nhỏ, bạn có thể gọi điện cho tổng đài hoặc e-mail xin hỗ trợ sửa tên miễn phí.

Nếu việc sai tên quá khác biệt, hãng không đồng ý sửa tên miễn phí thì bạn chỉ cần đóng phí (400.000 đồng một chặng bay + chênh lệch giá vé) là có thể đổi tên thoải mái, thậm chí đổi sang tên cho người khác cũng được.

Trước đây việc đặt sai trật tự giữa họ, đệm, tên (ví dụ CUONG VAN NGUYEN MR) đều được 2 hãng giải quyết cho đi thoải mái, không cần phải sửa lại cho đúng thứ tự. Tuy nhiên, hiện với Jetstar, an ninh hàng không có thể từ chối vận chuyển đối với boarding pass (thẻ lên máy bay) có họ tên khác trật tự với giấy tờ tùy thân. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra kỹ họ tên của mình và liên hệ hãng để sửa ngay nếu có sai sót trước khi ra sân bay.

