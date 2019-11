Trung Quốc Thủ đô của Trung Quốc thu hút du khách bởi nét cổ kính pha lẫn hiện đại, người dân mến khách và món ăn ngon.

Từ những tòa nhà cao chọc trời cho đến các kiến trúc cổ kính như Tử Cấm Thành, du khách sẽ có nhiều nơi để khám phá tại Bắc Kinh. Việc biết được những đặc trưng trong nét văn hóa của thành phố sẽ khiến chuyến đi của bạn dễ dàng hơn.

Khám phá những con hẻm nhỏ

Đi dạo trong các con hẻm là cách tốt nhất để hiểu và cảm nhận được văn hóa của người Bắc Kinh. Một khu vực mà bạn không thể bỏ qua là hẻm Baochao, nơi có nhiều quán cà phê, quán trà và nhà hàng. Đi bộ gần hồ Houhai, ăn một số món ăn đường phố và cảm nhận nhịp sống sôi động sẽ là trải nghiệm thú vị cho du khách.

Những con phố giống như trong các bộ phim bạn thường thấy. Ảnh: China Top Travel.

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Bắc Kinh là một thành phố rộng lớn vì vậy hệ thống giao thông công cộng hiện đại giúp du khách di chuyển dễ dàng hơn. Hệ thống tàu điện ngầm của Trung Quốc trung bình chở hơn 10 triệu người trong một ngày. Một chuyến tàu có giá 3 RMB (10.500 đồng). Hệ thống tàu điện ngầm cũng dễ sử dụng. Bạn có thể mua vé tại máy tự động với 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Ngoài ra, các điểm dừng của ga cũng được đặt ở những điểm du lịch nhằm thuận tiện cho du khách.

Người dân địa phương thân thiện

Người Bắc Kinh được biết đến với bản tính hướng ngoại, trung thực và yêu thích kết bạn, làm quen. Họ sẽ vui vẻ trả lời nếu bạn chủ động trò chuyện. Tiếp xúc với người địa phương sẽ giúp bạn hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của thành phố. Đừng ngại về rào cản ngôn ngữ, bạn có thể chuẩn bị sẵn những mẫu câu tiếng Trung cơ bản được viết ra giấy, người địa phương sẽ tận tình trò chuyện và giúp đỡ bạn.

Thanh toán điện tử

Hiện nay, việc dùng tiền mặt tại Bắc Kinh đang dần được thay thế bởi thanh toán điện tử. Bạn sẽ gặp phải vài trường hợp tài xế taxi không nhận tiền mặt vì không có tiền thối cho bạn. Thay vào sử dụng tiền mặt, bạn có thể dùng Wechat hay Alipay để thanh toán dễ dàng hơn.

Thử những thức uống truyền thống

Trà là một thức uống không thể thiếu trong đời sống của người Trung Quốc. Người Bắc Kinh chuộng trà nhài. Một số phòng trà mà bạn không thể bỏ qua là phòng trà Lao She, Zhangyiyuan Tianquiao và Sentosa

Mang theo khẩu trang

Mặc dù đã được cải thiện, mức độ ô nhiễm không khí Bắc Kinh vẫn vượt 20 lần so với giới hạn an toàn không khí của tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Khi du lịch ở đây, đôi lúc bạn sẽ thấy cay, nhòe mắt, khó thở. Tệ hơn, những tấm hình bạn chụp sẽ có tình trạng cảnh vật bị nhòe đi bởi khói. Khi khám phá thành phố ngoài trời, hãy luôn nhớ mang theo khẩu trang, với mức chống bụi là 95% hoặc cao hơn và lọc được bụi mịn.

Một người dân đeo khẩu trang khi đạp xe. Ảnh: Tony Vingerhoets/Alamy.

Đừng quên giấy vệ sinh

Bắc Kinh có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng khắp thành phố. Một số nhà vệ sinh được chính quyền tại đây đánh giá ở mức 4 sao về tiêu chuẩn. Các nhà vệ sinh này được xây dựng vào năm 2015 trong chiến dịch tăng cường bảo vệ mỹ quan đường phố. Hãy chuẩn bị tinh thần cho việc phải ngồi xổm và hãy chắc chắn rằng bạn đem theo giấy vệ sinh cá nhân.

Theo Du lịch Tugo