Khu vực cầu tháp London thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình check-in. Hoàng Mỹ An (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) chia sẻ: "So với các mô hình kỳ quan thế giới truyền thống, những công trình kiến trúc ở đây nhìn lung linh và bắt mắt hơn nhiều, do được thắp sáng bằng đèn màu và thay đổi liên tục".