New Forest, Anh

Trong số 15 công viên quốc gia của Anh, New Forest được đánh giá là nơi có mùa thu đẹp nhất, đón tới 15 triệu lượt khách tham quan hàng năm. Con đường dẫn đến khu rừng đi qua nhiều ngôi làng đẹp như ảnh in trong các tấm bưu thiếp. Bên cạnh đó, khu rừng còn là ngôi nhà của hàng nghìn con ngựa, hươu, nai và bạn có thể bắt gặp chúng dễ dàng. Thời gian đẹp nhất để đến New Forest là tháng 10, 11, khi sắc màu mùa thu bao phủ khắp khu rừng. Ảnh: WSE.