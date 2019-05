Một khảo sát ở Australia chỉ ra rằng, 40% người dân lựa chọn điểm đến du lịch dựa vào những bức ảnh họ từng nhìn thấy trên Instagram của blogger du lịch. Tuy nhiên, ảnh thực tế do du khách chụp thường khác xa so với những gì họ từng nhìn trước đó. Trên ảnh là nhà thờ Il Duomo, Milan, Italy do dân chuyên nghiệp chụp (trái) và du khách chụp.