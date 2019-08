Khi nam hành khách đi qua cổng kiểm soát ở sân bay Greater Rochester, Mỹ, nữ nhân viên đã đưa mẩu giấy ghi "bạn thật xấu xí" cho người này.

Trong video ghi lại tại sân bay ở New York, một nữ nhân viên an ninh vừa nói chuyện với đồng nghiệp, vừa đưa cho nam hành khách một mẩu giấy nhỏ. Theo trang tin tức địa phương Rochester First, hành khách này tên là Neal Strassner, 40 tuổi, và mẩu giấy mà người phụ nữ đưa cho anh có nội dung: Bạn thật xấu xí. Sau khi đưa, nữ nhân viên còn gọi với sau lưng Neal, yêu cầu anh mở mẩu giấy ra đọc rồi cười lớn.

Nhân viên sân bay bị sa thải vì gửi tin nhắn cho hành khách Video quay lại cảnh nhân viên an ninh sân bay đưa mẩu giấy cho hành khách hồi tháng 6. Video: CBS.

Neal cho biết, sự cố trên không khiến anh buồn nhưng e ngại trò đùa này có thể khiến những hành khách khác cảm thấy tồi tệ. "Bạn sẽ không bao giờ biết được người bạn vừa gặp đã trải qua một ngày thế nào, hay trong đầu họ nghĩ gì. Việc bạn mỉm cười với họ dễ dàng hơn làm điều này (gửi mẩu giấy với nội dung tiêu cực)", anh nói và tin mình không phải người duy nhất nhận mẩu giấy nhắn này.

Khi câu chuyện được đăng tải trên Twitter thời gian gần đây, nhiều người bày tỏ sự tức giận với hành động của nữ nhân viên. Đại diện của Cục An ninh Vận tải Mỹ cho biết họ sẽ không khoan nhượng đối với những hành vi như trên. Người đưa giấy cho Neal được xác định là một nhân viên hợp đồng. Cô bị kết thúc hợp đồng ngay sau đó.

Anh Minh (Theo Express)