Mũi Ba Làng An nằm ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) được tạo thành bởi những vách đá trầm tích núi lửa hình cánh cung bên bờ biển. Phía dưới là những gò đá cao màu đen nhánh, nổi khi nước cạn và ngập khi thủy triều lên.

Tên gọi Ba Làng An bắt nguồn từ tên ba ngôi làng gần mũi là Vân An, An Chuẩn, An Hải. Trong cuốn Nos richesses coloniales 1900-1905 (Sự giàu có thuộc địa của chúng ta), nơi đây được gọi là Batangan. Cách gọi này được lý giải là do đọc chệch âm Ba Làng An thành Batangan. Hiện cả hai tên đều được sử dụng.