Con dấu in hình cỏ bốn lá cùng tên người được tặng sau khi đã hoàn thành. Ông Phạm Văn Toàn mất khoảng nửa giờ để hoàn thành sản phẩm. Đây là con dấu do một du khách ở TP HCM đặt làm để tặng bạn trong chuyến tham quan phố cổ Hà Nội, với hình ảnh được cho là tượng trưng của sự may mắn.