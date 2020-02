Tổng cục Du lịch gửi thư bằng các thứ tiếng đến đối tác quốc tế, khẳng định Việt Nam an toàn để du khách đến tham quan.

Thư do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh ký gửi ngày 12/2, trong đó thông tin chi tiết về việc du lịch Việt Nam đang tích cực ứng phó với tác động của dịch Covid-19.

"Kể từ lúc dịch bệnh xuất hiện và đến khi Chính phủ chính thức công bố dịch vào ngày 1/2/2020, Việt Nam đã kiểm soát bệnh dịch rất tốt. Các giải pháp chữa trị, phòng ngừa đã phát huy hiệu quả, vì vậy không có tình trạng lây lan Covid-19 trong cộng đồng", thư viết.

Tổng cục Du lịch khẳng định đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp du lịch để có các biện pháp phòng chống và giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh, đảm bảo an toàn cho du khách. Một số điểm tham quan đã thực hiện phun khử trùng, phát khẩu trang, đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách.

Ngành du lịch trấn an "du khách đến Việt Nam thời điểm này luôn được đảm bảo an toàn" và sự an toàn của du khách luôn được đặt ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, thư cũng cho hay, các điểm tham quan, khu di tích, nhà hàng phục vụ du khách vẫn mở cửa bình thường.

Các điểm tham quan ở TP HCM vẫn mở cửa đón khách khi nhiều địa phương tạm dừng hoạt động này trong thời gian ngắn. Ảnh: Tâm Linh.

Trước đó, Tổng cục Du lịch công bố ước tính thiệt hại vì Covid-19 trong 3 tháng sẽ ở mức 5,9 – 7,7 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở thị trường khách Trung Quốc, quốc tế và nội địa. Với thị trường Trung Quốc, khách du lịch sẽ giảm 90 – 100%. Các thị trường quốc tế khác được dự báo giảm 50 – 70%. Thị trường nội địa giảm 50 – 70%.

Xét trên cơ cấu chi tiêu của khách du lịch theo kết quả điều tra năm 2019, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan, vui chơi giải trí, mua sắm đều thiệt hại trung bình 1 – 1,8 tỷ USD mỗi lĩnh vực.

Tâm Linh