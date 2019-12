Cầu thủ bóng bầu dục trở thành du khách nóng bỏng nhất Instagram

Jeremy chia sẻ, anh đã có kỳ nghỉ đáng nhớ nhất ở Maldives trong dịp sinh nhật năm 2018. Tuy nhiên, ba điểm đến yêu thích nhất của anh là Phillipines, thành phố New York, Mỹ và New Zealand. Theo Jeremy, điều thu hút anh ở Phillipines là những phần chưa được khám phá của châu Á, còn New York có sự sôi động. New Zealand là nơi đẹp nhất anh từng đến và là quốc gia duy nhất có thể thấy tất cả các mùa trong một ngày.