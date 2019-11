Những làn sương tan dần vào khoảng 8 giờ 30 sáng trên đồi Thiên An.

Thiên An là vùng đồi núi nhấp nhô nằm ở phía nam TP. Huế, trên tuyến đường đi thăm lăng Khải Ðịnh, qua khỏi ngã ba Cầu Lim chừng 2 km. Nhìn từ trên cao, đồi Thiên An hiện ra màu xanh của rừng thông và điểm cao nhất trên ngọn đồi là đan viện Thiên An.