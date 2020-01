Các thành viên đang diễn lại một đoạn nói về cội nguồn phong tục múa sư tử mèo. Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần thượng võ của người vùng cao, vừa là biểu tượng của may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhiều gia đình tại đây còn mời các đội biểu diễn vào nhà múa để cầu may mắn, bình an.