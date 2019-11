Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm bắn cung truyền thống Archery, hoạt động được người Bhutan yêu thích nhất. Buổi tối, bạn sẽ xem trình diễn ghệ thuật ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa bản địa, vừa thưởng thức các món ăn ngon đặc biệt như thịt bò yak kèm với rượu vang Tankin, rượu đào, rượu Zumzim, bia Red Panda.

Bên cạnh đó, song song với việc khám phá “miền hạnh phúc”, trong hành trình này du khách còn được tham gia vào buổi lễ cầu may mắn và bình an tại chùa Draphu Choling Gonpa của ngài Phật sống Ngawang Chogyal. Tại đây, du khách sẽ được các nhà sư làm lễ cầu nguyện, mong hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Ảnh: Shutterstock/PI.