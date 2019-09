Chỉ mang vừa đủ đồ, bạn sẽ tiết kiệm được tiền bạc và không lo thất lạc hành lý.

Theo chuyên gia du lịch Mỹ Rick Seaney, chỉ cần bạn làm theo các mẹo dưới đây về cách đóng gói hành lý xách tay, bạn có thể không cần đến hành lý ký gửi ngay cả khi đi châu Âu.

Đồ xách tay thường miễn phí

Một lý do để bạn luôn lựa chọn mang theo hành lý xách tay chính là sự miễn phí. Để tránh bị phạt vì hành lý quá khổ hay quá cân, bạn nên kiểm tra kỹ quy định của mỗi hãng hàng không trên trang web của chính họ. Hãy chú ý điều này vì nhiều người an tâm rằng đồ của mình được xách tay do nhẹ, nhưng phải ký gửi vì kích thước vali quá cồng kềnh so với tiêu chuẩn.

Nếu phải ký gửi, hãy mua gói rẻ nhất

Nhiều hãng bay nhỏ sẽ thu phí ký gửi theo kích cỡ, giá cũng phụ thuộc vào từng thời điểm bạn mua. Ví dụ, giá mua hành lý xách tay sẽ rẻ nhất khi bạn mua cùng lúc đặt vé. Giá mua sau đó sẽ đắt hơn, và đắt nhất là tại sân bay, hoặc tại cửa kiểm tra an ninh.

Nhiều người luôn gặp tình trạng "thứ gì cũng muốn mang theo" dù du lịch ngắn ngày, khiến hành lý vừa to vừa nặng. Ảnh: Fox News.

Hãy để thiết bị của bạn đa-zi-năng

Hãy tận dụng mọi tính năng trong điện thoại của bạn: đó vừa là điện thoại, vừa là thư viện, đèn pin, máy ảnh, tivi, sổ ghi nhật ký... Nếu bạn muốn xếp thêm món đồ nào vào túi, trước tiên hãy tự hỏi: điện thoại có thể thay thế hay không. Câu trả lời là "có" thì bạn hãy mạnh dạn để món đồ đó ở nhà.

Để phần lớn quần áo ở nhà

Trừ khi bạn là cô dâu, không ai thực sự quan tâm bạn mặc gì. Vì vậy, hãy để phần lớn quần áo ở nhà. Bạn chỉ cần mang theo những chiếc quần có thể kết hợp được với nhiều loại áo, và lưu ý rằng vải bò luôn nặng hơn kaki hay cotton.

Với giày dép, bạn chỉ nên mang theo hai đôi: một đôi giày và một đôi dép; mặc những thứ nặng nhất như áo khoác, quần dài, giày thể thao lên người, thay vì bỏ trong hành lý.

Chụp ảnh túi hoặc vali trước khi gửi hành lý

Chụp ảnh chiếc túi bạn ký gửi sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong trường hợp bị thất lạc hoặc hư hỏng. Khi đó, bạn chỉ cần cung cấp hình ảnh đồ dùng cá nhân của mình cho hãng hàng không để nhận dạng, hoặc lập biên bản khi có sự cố xảy ra.

Mang theo một bữa ăn nhẹ

Đồ ăn trong sân bay luôn đắt đỏ gấp 2-3 lần giá thông thường. Do vậy, bạn có thể mang theo một suất ăn nhẹ, một chai nước... để tiết kiệm chi phí. Lưu ý, bạn chỉ có thể mang chai rỗng qua cửa an ninh, nhưng trong phòng chờ lên máy bay luôn có nhiều vòi nước uống miễn phí.

Anh Minh (Theo Fox)