Tùy theo thời tiết hoa mai anh đào nở sớm hay muộn. Năm 2017 hoa nở muộn vào đầu tháng 3, năm 2018 hoa nở vào giữa tháng giêng. Năm nay tiết trời cuối năm lạnh hơn (10-13 độ C vào ban đêm, 23-25 độ C vào ban ngày) nên hoa nở sớm và rực rỡ hơn so với các năm trước.