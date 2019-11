Buffet sáng là một trong những dịch vụ được mong chờ nhất từ khách sạn, một bữa ăn tệ có thể khiến khách không bao giờ quay lại.

Buffet sáng miễn phí ngày nay đã trở thành một trong những yếu tố không thể thiếu với du khách khi lựa chọn đặt phòng khách sạn, resort. Năm 2018, The Points Guy khảo sát 36.000 người, và có tới gần 50% trong số đó coi bữa sáng miễn phí là món quà giá trị nhất mà khách sạn có thể cung cấp.

Trước đó, cuộc khảo sát 4.700 người trên thế giới của Hotels.com năm 2015 cho thấy, hai thứ du khách mong muốn nhất từ một khách sạn là wifi và bữa sáng miễn phí, trong khi những tiện nghi như hồ bơi, phòng gym hay quầy bar ít quan trọng hơn. Chỉ có 3% số người được hỏi cho biết sẽ "hy sinh" bữa sáng để giảm tiền phòng.

Bữa buffet sáng miễn phí thực ra đã được cộng chung với tiền phòng, nhưng đa số khách hàng đều hiểu và chấp nhận việc này. Ảnh: Batista Moon Studio.

Xu hướng phòng nghỉ kèm buffet sáng bắt đầu từ cuối thập niên 90, khi một số khách sạn hạng thấp nhận ra họ không thể tiếp tục giảm giá phòng mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận vốn đã thấp, theo Scott Smith, giảng viên ngành Quản lý khách sạn tại Đại học Central Florida (Mỹ). Vì vậy, các khách sạn bắt đầu cạnh tranh về giá trị dịch vụ. Đầu tư bữa sáng miễn phí cho khách là cách tương đối rẻ để tạo nên sự khác biệt cho một địa chỉ lưu trú, so với những tiện nghi khác như TV màn hình rộng, nệm cao cấp hay các hệ thống công nghệ cao.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, buffet sáng còn phục vụ được nhiều khách nhất trong không gian và thời gian giới hạn. Shawn Bucher, đầu bếp với hơn 20 năm kinh nghiệm, đánh giá mô hình buffet sáng tự phục vụ hiệu quả hơn nhiều so với để khách gọi món. Bucher lấy ví dụ về một bữa tiệc 5.000 người: "Khi bạn có 500 chỗ ngồi, phục vụ thức ăn cho 10 lượt khách mỗi bàn là điều không tưởng. Nhưng tiệc buffet hay hơn nhiều khi khách tự lấy đồ, ăn uống và rời đi nhanh chóng".

Ngoài ra, thời gian bận rộn nhất cho bộ phận dịch vụ phòng là từ 6h đến 9h30 sáng, khi rất đông khách đặt cà phê, trà, bữa sáng... và ai cũng muốn được phục vụ nhanh nhất. Như vậy, ca sáng sẽ cần rất nhiều nhân viên, trong khi số nhân sự này không thật cần thiết vào các khung giờ khác. Khi phục vụ buffet, khách sạn sẽ tiết kiệm một phần chi phí trả lương cho nhân viên. Nhà bếp còn dễ dàng kiểm soát lượng thực phẩm cần chuẩn bị, thay vì rơi vào tình trạng không biết trước khách sẽ gọi món gì, theo Matthew Britt, một giảng viên tại đại học Johnson & Wales, Mỹ.

Buffet giúp nhà hàng tiết kiệm chi phí thuê nhân viên bởi loại hình này đòi hỏi ít người làm việc hơn. Ảnh: CTS.

Buffet sáng là một loại hình kinh doanh nghiêm túc của các khách sạn, resort. Nó ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm tổng thể của khách, thậm chí làm tăng danh tiếng của cơ sở lưu trú. Chủ tịch Hội đầu bếp Việt Nam, ông Nguyễn Thường Quân, đánh giá bữa sáng là điều quan trọng nhất với một khách sạn: "Khách ăn một bữa buffet sáng ngon, họ sẽ nhớ mãi. Nhưng một bữa sáng dở có thể khiến họ không bao giờ trở lại khách sạn nữa".

Về phía du khách, nhiều người cảm thấy buffet sáng tại khách sạn là một cách phù hợp để bắt đầu ngày mới trong chuyến du lịch. Chicago Now chỉ ra 3 lý do khiến buffet tại khách sạn là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Đầu tiên là sự nhanh chóng và tiện lợi, khi bạn chỉ cần bước xuống phòng ăn, tự chọn ngay những món yêu thích mà không cần chờ đợi. Thứ hai, bạn có thể chủ động thời gian, thay vì băn khoăn không biết đi đâu để tìm hàng ăn sáng. Lý do thứ ba là một bữa buffet có đủ món ăn hợp khẩu vị với mọi thực khách. Ngoài đặc sản địa phương, bạn luôn có thể chọn những món quen thuộc như bánh mì, salad, trái cây...

