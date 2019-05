8h: Tắm biển, ngắm san hô Kỳ Co

Bãi tắm Kỳ Co cách trung tâm thành phố khoảng 25 km, mang vẻ đẹp hoang sơ với một mặt giáp biển, ba mặt là đồi núi. Đặt chân đến địa danh được nhiều người ví như Maldives của Việt Nam, bạn sẽ thấy làn nước biển trong xanh, bãi cát nguyên sơ, cảnh núi non kỳ vĩ và cả những rạn san hô đầy màu sắc. Để đến Kỳ Co, khách du lịch thường chọn mua các tour canô khứ hồi, khởi hành từ Nhơn Lý với giá từ 300.000 đến 400.000 đồng một người, bao gồm ăn trưa. Ảnh: Tiến Hùng.