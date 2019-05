Tham dự DIFF 2019, du khách sẽ hòa mình vào vũ hội, thưởng thức những màn vũ đạo công phu, nhiều tiết mục biểu diễn độc đáo.

Trước thềm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019, ông Dương Thế Bằng - Chủ tịch Sun Group khu vực miền Trung - hé lộ nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn từ sự kiện vốn đã là thương hiệu của Đà Nẵng mỗi mùa hè.

- Tập đoàn Sun Group đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì trong công tác tổ chức mỗi mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF?

- Diễn ra từ năm 2008, cuộc thi trình diễn pháo hoa Đà Nẵng DIFC đã phần nào ghi được dấu ấn trong lòng khán giả cả nước, như một đặc sản riêng có của địa phương này. Bởi vậy, khi đứng ra tổ chức và thực hiện trực tiếp sự kiện theo hình thức mới, quy mô mới là vấn đề không đơn giản với chúng tôi.

Tập đoàn đã gặp nhiều áp lực khi phải làm sao để không chỉ làm tốt, mà còn làm mới, hiệu quả và tạo dấu ấn đặc biệt, đưa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lên một tầm cao mới.

Thêm vào đó, việc lần đầu tổ chức một lễ hội mang tầm quốc tế như DIFF cũng gặp những bỡ ngỡ nhất định, như việc phối hợp giữa các đơn vị, tình trạng vé giả, những tình huống phát sinh ngoài ý muốn... Tuy nhiên, với sự chuẩn bị ngày càng kỹ lưỡng, sát với thực tế, đúc rút kinh nghiệm qua mỗi năm và nhờ có sự hỗ trợ của UBND thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đã và đang dần hoàn thiện, hạn chế tối đa những sự việc ngoài ý muốn.

Ông Dương Thế Bằng - Chủ tịch Sun Group khu vực miền Trung.

- Tập đoàn Sun Group có những kế hoạch gì để kỳ pháo hoa năm nay tiếp tục cuốn hút người dân và du khách?

- Đồng hành tổ chức DIFF, mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng đến là làm sao để mỗi năm, đến mùa hè, du khách khắp nơi lại coi Đà Nẵng là một điểm hẹn pháo hoa. Bởi vậy, mỗi năm, Sun Group lại mang đến một DIFF khác biệt. Năm ngoái, với sự kết hợp của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, DIFF đã biến Đà Nẵng thành thành phố lễ hội rực rỡ và sôi động suốt hai tháng hè, trở thành một trong những điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước; và nhận nhiều tình yêu mến, sự khen ngợi của người dân, du khách.

Năm nay, lựa chọn chủ đề "Những dòng sông kể chuyện", DIFF 2019 sẽ mở ra những câu chuyện kể giàu cảm xúc bằng âm thanh, hình ảnh về từng quốc gia, vùng lãnh thổ và cuộc cuộc sống của người dân gắn liền những dòng sông ấy. Trong đó, điểm nhấn của DIFF năm nay sẽ là hình ảnh con sông Hàn yên bình với nhịp sống hiện đại, giàu bản sắc được kết nối trong không gian mênh mang của biển. Đây còn là sự tự hào với khát vọng hội nhập của những người con sinh ra, lớn lên hoặc tìm đến cống hiến cho Đà Nẵng, và là lời tự sự, lời chào của Đà Nẵng tới bạn bè quốc tế.

Cùng với đội chủ nhà Việt Nam, tham dự DIFF 2019 sẽ là những cái tên hứa hẹn nhiều màn so tài gay cấn như Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Italy, Anh, Trung Quốc.

Đặc biệt, cuộc thi flashmob - sự kiện đồng hành với DIFF năm nay sẽ được tổ chức với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Với 3 vòng thi đấu, một đêm chung kết đặc biệt và những màn trình diễn được đầu tư công phu, sẽ mang đến luồng gió mới đầy sinh khí của tuổi trẻ không chỉ lên thành phố Đà Nẵng, mà còn tới khắp ba miền đất nước.

Việc giữ nguyên các hoạt động, nội dung nhưng rút ngắn thời gian lễ hội xuống hơn một tháng cũng sẽ khiến cho mật độ các hoạt động, chương trình dày đặc hơn trong cùng một khoảng thời gian. Điều này giúp người dân và du khách sẽ có trải nghiệm thú vị hơn trong mùa hè năm nay.

- Bên cạnh Lễ hội đường phố mỗi tối Chủ nhật, show nghệ thuật "Vũ hội Ánh dương" tại Sun World Ba Na Hills năm nay được diễn ra như thế nào?

- Để mang tới cho du khách một mùa lễ hội tràn đầy cảm xúc và các hoạt động, tận hưởng trọn vẹn không khí hội hè đẳng cấp khi tới Đà Nẵng hè này, Sun Group sẽ tổ chức "Vũ hội Ánh dương". Đây là một show nghệ thuật lớn về quy mô và chất lượng mà Sun Group muốn dành cho người dân Đà Nẵng và du khách.

Show nghệ thuật quy tụ hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn và e-kip sáng tạo là những gương mặt xuất sắc của làng giải trí trong nước và quốc tế như: Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam; Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ nổi tiếng Huy Tuấn; biên đạo chính Hani Abaza - từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Việt Nam, Canada, Mỹ).

Chương trình còn có sự tham gia của biên đạo Sabra Johnson - nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ); chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff; nhà thiết kế thời trang Tom Trandt - Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới được vinh danh bởi tạp chí l-D 2019... và nhiều tên tuổi trẻ tài danh khác.

Ngay trên mảnh đất Đà Nẵng này, du khách sẽ hòa mình vào vũ hội, thưởng thức những màn vũ đạo công phu, từng tiết mục biểu diễn độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp. Sun Group kỳ vọng thành công của "Vũ hội Ánh dương" show diễn mang tầm thế giới được thực hiện bởi người Việt, sẽ thay đổi góc nhìn của thế giới về nghệ thuật giải trí tại Việt Nam.

Tham dự DIFF 2019, du khách sẽ hòa mình vào vũ hội, thưởng thức những màn vũ đạo công phu, từng tiết mục biểu diễn độc đáo và hiệu ứng nghệ thuật đẳng cấp.

- Chi phí dự kiến để tổ chức lễ hội pháo hoa năm nay là bao nhiêu?

- Hiện, chi phí dự kiến để tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019 là khoảng 150 tỷ đồng, bao gồm chi phí cho các đội tham dự lễ hội pháo hoa và giải thưởng của cuộc thi.

Năm 2017, tổng chi phí cho DIFF 2017 lên đến gần 130 tỷ đồng, doanh thu từ bán vé và các khoản tài trợ gần 53,7 tỷ đồng. Năm 2018, DIFF được đầu tư với tổng chi phí gần 139,5 tỷ đồng. Số kinh phí từ các nhà tài trợ (bao gồm cả hiện vật được quy đổi) tương đương 43,95 tỷ đồng và doanh thu từ bán vé gần 14,8 tỷ đồng.

Như vậy, với đơn vị tổ chức, Sun Group không thể coi doanh thu từ bán vé xem pháo hoa là một sự thành công. Nhưng với tâm huyết được đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội Đà Nẵng và du lịch nơi đây, Sun Group đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay cùng lãnh đạo, người dân thành phố đưa Đà Nẵng đạt đến mục tiêu trở thành "thành phố pháo hoa" mới của châu Á, như kế hoạch dài hạn đã đề ra.

Thư Kỳ