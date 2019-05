Làng chài An Hải thích hợp cho những ai muốn tạm rời xa cái nắng oi bức của thành phố, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Cách TP Tuy Hòa 25 km về hướng Bắc, làng chài An Hải thuộc thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên). Khu vực làng chài là bến cá nên bãi biển hơi dốc, nhưng bạn vẫn có thể tắm gần bờ. Với vẻ đẹp hoang sơ cùng với làn nước trong vắt, bạn có thể nhìn thấy cả đàn cá bảy màu, rong rêu tảo biển bên dưới.

Làng chài An Hải.

Từ làng chài An Hải bạn có thể tham quan các danh thắng nổi tiếng Phú Yên như: Gành đá đĩa (cách khoảng 15 km), ngọn đồi đầy thơ mộng trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tại Bãi Xép (cách khoảng 8 km)...

Cùng với Ireland, Tây Ban Nha và Scotland, Gành đá đĩa tại Phú Yên – Việt Nam được xem là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất. Những khối đá hình trụ như được con người tạo tác, sắp xếp ngay ngắn lại là sản phẩm kỳ diệu của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Phú Yên.

Thời gian tham quan Gành đá đĩa thích hợp là vào buổi sáng sớm (7h đến khoảng 10h) hoặc về chiều (13h đến khoảng 16h). Đây là khi trời mát, ánh nắng vừa đủ giúp bạn có thể dạo chơi thoải mái và chụp những bức hình đẹp.

Một bên là gành đá, một bên là biển xanh, xa xa là đồi núi chập chùng... Một góc chụp hình đẹp cho các cô nàng mê sống ảo tại Gành đá đĩa.

Bến cá tại làng chài hoạt động từ khoảng 5h sáng đến tầm 7h30, nếu muốn thưởng thức hải sản tươi ngon vừa đánh bắt về từ biển, bạn nên cố gắng dậy sớm.

Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng. Dạo quanh bãi biển, thong thả tận hưởng một chút gió buổi sớm mai, sau đó bạn có thể ghé lại mua một ít hải sản để đem về homestay chế biến.

Do hải sản được mua trực tiếp từ bến luôn tươi ngon, người địa phương thường hấp, sau đó chấm nước mắm chanh, ớt làm theo công thức riêng của ngư dân làng chài. Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức một bữa ăn với đầy đủ cá mực ngon lành bên sóng biển rì rào.

Người dân đang cân hải sản cho thương lái.

Xem thêm ảnh

Gợi ý lịch trình

Nếu xuất phát từ TP HCM bạn có thể đi xe khách giường nằm giá vé khoảng 220.000/người một lượt đến TP Tuy Hòa, Phú Yên. Sau đó bạn có thể đón xe taxi hoặc xe thồ (xe máy) đến Thôn Phước Đồng, xã An Hải, Tuy An, Phú Yên.

Phương tiện di chuyển phổ biến tại địa phương phù hợp cho khách du lịch: taxi (13.200 đồng/km), xe máy.

Giá homestay tại An Hải khoảng 300.000 đồng/phòng đôi. Nếu đi với bạn bè, người thân, bạn có thể thuê dorm (phòng tập thể) để tiết kiệm chi phí hơn.

Vật giá ở Phú Yên nói chung và An Hải nói riêng khá rẻ, tuy nhiên bạn nên hỏi giá trước khi sử dụng dịch vụ tại đây.