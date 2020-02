Vườn quốc gia Bạch Mã rộng hơn 37.500 ha, cách trung tâm TP Huế khoảng 40 km. Bạch Mã do ông Raoul Desmarest, kỹ sư công chánh phân khu Thừa Thiên, tìm ra vào tháng 3/1933 sau nhiều ngày đi bộ xuyên rừng. Điểm cao nhất của núi Bạch Mã là Vọng Hải Đài với độ cao 1.400 m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C.

Hệ thực vật ở đây đa dạng với hơn 2.400 loài (chiếm gần 17% tổng số loài thực vật cả nước). Trong đó, 74 loài nằm trong sách Đỏ như: pơ mu, gụ lau, gụ mật; 21 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN năm 2016 của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.