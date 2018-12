Shinjuku Gyoen luôn được coi là điểm đến hàng đầu của Tokyo. Đạo diễn Makoto Shinkai (được nhiều khán giả biết đến với phim bom tấn "Your Name") đã làm phim hoạt hình ngắn lấy bối cảnh tại nơi đây và đặt tên là "The Garden of Words" (Khu vườn ngôn từ). Từ sau tác phẩm này, nhiều người đã gọi Shinjuku Gyoen theo tiêu đề bộ phim.