Luxury Travel là một trong những tạp chí du lịch uy tín ở Australia. Giải thưởng Gold List (Danh sách vàng) của tạp chí năm nay thu hút 60.000 lượt bình chọn của 7.000 người. 25 khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới đã được vinh danh trong tổng số 200 ứng viên vào vòng chung kết.

The Anam, Việt Nam

Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Cam Ranh (Khánh Hoà) có 77 biệt thự và 136 phòng khác. Trở thành "khu nghỉ dưỡng sang trọng tốt nhất ở nước ngoài", đại diện của Việt Nam đã vượt qua các resort tên tuổi như Soneva Jani Maldives, Ayana Bali, Como Maalifushi Maldives, Four Seasons Bora Bora, Kokomo Private Island Fiji, Likuliku Lagoon Resort Fiji, One & Only Reethi Ra Maldives, Six Senses Fiji và Sofitel Fiji.