La Veranda Resort gây ấn tượng nhờ thiết kế sang trọng, là chốn yên bình cho những du khách yêu thích nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Phú Quốc không chỉ quyến rũ bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn biết chiều lòng du khách bởi sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng mang trọn vẹn vẻ đẹp bình yên và thơ mộng. Ẩn hiện khu rừng nhiệt đới xanh mướt là bờ cát trắng mịn và dòng nước trong xanh của khu nghỉ dưỡng 5 sao La Veranda Resort.

La Veranda Resort có thiết kế sang trọng, mang đậm phong cách Pháp. Ảnh: La Varenda Resort Phú Quốc - MGallery.

Thành lập năm 2006, khu nghỉ dưỡng mang nét đẹp hòa quyện giữa cổ điển Pháp và Đông Dương gồm 70 phòng nghỉ, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách khi dừng chân tại đảo ngọc.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, kiến trúc Pháp và phong cách châu Âu của La Veranda Resort được gợi cảm hứng từ chính câu chuyện gia đình người sáng lập - Madame Catherine - cũng như mối gắn kết của bà với Phú Quốc và Đông Dương thời thuộc địa. Chính tuổi thơ trải qua thời đỉnh cao của văn hóa Pháp đã truyền cảm hứng cho bà tạo nên khu dinh thự đầy dấu ấn thuộc địa những năm 1920.

Những chi tiết nhỏ trong từng căn phòng tại La Veranda Resort như gạch lát thủ công, giường mắc màn 4 trụ, các tác phẩm nghệ thuật cùng nhiều bộ sưu tập cổ vật quý giá mang đến khu nghỉ dưỡng nét cổ điển, tao nhã đặc trưng cho Việt Nam thời Đông Dương.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm ẩn mình trong khu vườn nhiệt đới xanh mướt với không gian thoáng đãng. Ảnh: La Varenda Resort Phú Quốc - MGallery.

La Veranda Resort sở hữu hai nhà hàng, một khu bar, và một spa lần lượt mang tên The Peppertree, Le Jardin, Le Bar và Le Spa. Trong đó, Le Spa đã giúp làm nên tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khi đem về các giải thưởng "Best Luxury Boutique Spa Resort Worldwide" do Hotel of the Year Awards bình chọn, "Asia’s Luxury Island Resort Spa" và "Asia’s Luxury Boutique Spa", do World Luxury Spa Award bình chọn.

Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng này còn nhận giải "Readers’ Choice Award for Luxury Spa", do độc giả của Conde Nast Johanssens bình chọn trong năm nay.

Hành trình trải nghiệm và trị liệu đặc biệt giúp tăng cường, xoa dịu, hồi phục cơ thể, trí óc, tâm hồn. Ảnh: SS.

Cuối năm nay, La Veranda sẽ ra mắt Tĩnh Wellness Sanctuary với tổng diện tích 1.500 mét vuông (tiền thân là khu Le Spa). Đây là nơi sẽ mang đến cho bạn một hành trình trải nghiệm và trị liệu đặc biệt với từng chi tiết đều được thiết kế để tăng cường, xoa dịu, hồi phục cơ thể, trí óc, tâm hồn, giúp khám phá và lắng nghe chính bản thân mình nhiều hơn, mang đến cho bạn một trạng thái khoẻ mạnh, hạnh phúc, đủ đầy từ nội tại.

6 liệu trình đặc biệt tại Tĩnh Wellness Sanctuary mang đến du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh: La Varenda Resort Phú Quốc - MGallery.

Thông qua các phương pháp tiếp cận toàn diện và nguyên bản, 6 liệu trình đặc biệt với tên gọi "Back to Wellness", "Detox", "Burnout Recovery", "Relief from Tension", "Spa Indulgence" và "Beauty & Vitality" được các chuyên gia Integrative Therapies dạn dày kinh nghiệm tại Tĩnh Wellness Sanctuary trực tiếp thiết kế và tư vấn.

Thông tin chi tiết, liên hệ La Veranda Resort Phú Quốc - MGallery theo số điện thoại +84 (0) 2973 982 988 hoặc gửi email đến contact@laverandaresorts.com

Thư Kỳ