Bạn sẽ đủ thời gian để chèo kayak trên Hồ Tây sáng sớm, ngắm Hà Nội từ tầng 65, xem nhiều show nghệ thuật... trong một ngày ở Hà Nội.

Hà Nội là một trong những điểm đến có rất nhiều điều thú vị để khám phá. Trong những ngày tiết trời Thủ đô mát mẻ, thích hợp để bạn tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nếu chỉ có một ngày ở Hà Nội, bạn có thể trải nghiệm các hoạt động sau đây.

Các địa điểm vui chơi

Khám phá Hồ Tây sáng sớm: Thức dậy khi trời sắp bình minh, bạn có thể chạy xe ra Hồ Tây và trải nghiệm những trò chơi dưới nước như chèo SUP và kayak. SUP (Stand up paddle board) là môn lướt ván đứng có mái chèo, còn kayak là môn dùng thuyền và người chơi có thể ngồi chèo. Cả hai môn, nghe thì khó, nhưng thực tế kỹ thuật chơi rất đơn giản.

Thời điểm thích hợp để chèo SUP hay kayak thường 5h-7h. Lướt trên mặt Hồ Tây bằng ván SUP hay thuyền kayak vào buổi sáng yên bình, bạn sẽ tận hưởng không khí trong lành. Bạn có thể tìm thuê thuyền, ván ở các cửa hàng trên phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, Trích Sài... với giá từ 250.000 đồng một ngày.

Ngắm toàn cảnh Hà Nội từ trên cao: Đến Hà Nội, bạn không thể bỏ qua Đài quan sát Lotte nằm trên đường Liễu Giai, bởi đây là nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm toàn cảnh Thủ đô từ tầng 65. Đài quan sát làm từ kính trong suốt nên bạn có thể chụp ảnh check-in sáng tạo ở bất cứ góc nào. Đài quan sát mở cửa từ 9h đến hết ngày và nằm trong trung tâm thương mại Lotte Center nên rất thuận tiện để mua sắm, ăn uống.

Dạo phố đi bộ chơi trò chơi dân gian: Hàng tuần, phố đi bộ Hồ Gươm mở từ 18h thứ Sáu đến hết Chủ nhật, thu hút đông đảo cả người dân lẫn du khách nước ngoài. Nếu bạn ở lại Thủ đô đúng dịp cuối tuần, có thể dành chút thời gian lang thang, tận hưởng sự náo nhiệt của các hoạt động vui chơi. Bạn có thể nhảy sạp, chơi ô ăn quan, tìm hiểu về nghề làm tò he, hay thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật đường phố diễn ra quanh Hồ Gươm.

Lễ hội nhảy yosakoi ở phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Hương Chi.

Xem các show diễn nghệ thuật hấp dẫn: Một trong những địa điểm nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố là nhà hát lớn. Nơi có lịch sử lâu đời với lối kiến trúc Pháp cổ tinh tế sẽ tổ chức một show diễn Làng Tôi, với giá mỗi vé từ 700.000 đồng.

Nếu bạn là người yêu thích nghệ thuật hiện đại, có thể chọn show Ionah tại nhà hát Star Galaxy với lối diễn kết hợp nhiều loại hình như xiếc, múa, uốn dẻo, hip hop... Show bắt đầu lúc 20h thứ Ba, Năm, Bảy, và mỗi vé có giá từ 750.000 đồng.

Tinh hoa Bắc Bộ là show thực cảnh được tổ chức trên sân khấu mặt nước rộng 4.300 m2 ở thôn Đa Phúc, huyện Quốc Oai cách trung tâm Hà Nội 40 phút di chuyển. Show kéo dài 19h-20h hàng ngày với giá từ 480.000 đồng một vé.

Show Tinh hoa Bắc Bộ với các hoạt cảnh thực hiện hầu hết trên mặt nước. Ảnh: Hương Chi.

Địa chỉ ăn uống

Bạn có thể thưởng thức bữa ăn sáng ở Hà Nội bằng một bát phở hay bún nóng hổi có giá khoảng 30.000 đồng. Ngoài ra bạn có thể chọn các món ăn nhanh và đơn giản hơn như xôi, trứng vịt lộn, bánh giò... chỉ từ 10.000 đồng ở các hàng rong. Một số địa chỉ tham khảo ăn sáng ngon là phở Thìn, Bát Đàn, Tư Lùn... hay các quán bún phố Hàng Lược, Hàng Trống, Cầu Gỗ, Tràng Tiền...

Đến Thủ đô một thức uống đặc biệt ai cũng phải thử là cà phê trứng. Dù dạo phố đi bộ Hồ Gươm hay lang thang vào khu phố cổ, nơi nào cũng có những hàng quán phục vụ thức uống này. Tuy nhiên, cà phê trứng ngon nhất phải kể tới quán Đinh, Giảng, Cà phê Phố Cổ, Loading T... Giá mỗi cốc từ 25.000 đồng.

Cà phê trứng - một trong những thức uống không thể bỏ qua ở Hà Nội. Ảnh: Hương Chi.

Thời gian dạo phố đi bộ Hồ Gươm cũng là lúc bạn có thể khám phá ẩm thực đường phố, từ bánh mì, thịt xiên nướng, đến kem các loại, hoa quả dầm, bò bía, nem nướng... Nhưng nếu muốn có một bữa trưa hay tối thật no bụng, bạn hãy thử các đặc sản khác như bún chả phố Lê Văn Hưu, phở cuốn Ngũ Xã, mì vằn thắn Ô Quan Chưởng, chả cá Lã Vọng...

Chọn nơi ở

Sau một ngày khám phá Thủ đô mệt nhoài, bạn sẽ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, chất lượng tốt, và thoải mái như ở nhà với mức giá hợp lý. Là một trong những chuỗi khách sạn giá tốt đến từ Singapore với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng dịch vụ, RedDoorz có hơn 100 khách sạn khắp Việt Nam và hiện có mặt tại những góc phố du lịch náo nhiệt nhất Hà Nội.

Một phòng khách sạn RedDoorz trên phố Hoàng Cầu. Ảnh: RedDoorz.

RedDoorz sở hữu nền tảng ứng dụng đặt phòng riêng, thao tác đặt phòng dễ dàng và nhanh chóng, cùng nhiều ưu đãi hàng ngày và chương trình tích điểm thành viên thân thiết. Nếu là khách hàng mới, bạn còn nhận ngay mã giảm giá tới 25% giá phòng.

Thư Kỳ