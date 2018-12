Từ 14/6 đến 15/7 tại Nga sẽ diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới - FIFA World Cup 2018. Ngoài cuộc tranh tài của những đội bóng hàng đầu, người hâm mộ cũng bước vào cuộc đua gay cấn không kém, đó là… tìm tấm vé vào sân vận động. Nhưng tại Việt Nam, các cổ động viên có thể dễ dàng sở hữu tấm vé mơ ước cùng những dịch vụ cao cấp.

Mua vé World Cup 2018 thật dễ dàng tại Việt Nam

Ngày 1/12/2017, Vietravel đã chính thức được FIFA chỉ định là đối tác duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ vé trọn gói xem các trận cầu đỉnh cao tại World Cup 2018. Mua vé thông qua công ty này, khách hàng luôn có vị trí ngồi đẹp lại được hưởng các dịch vụ cao cấp và chất lượng trong sân. Vé xem luôn đa dạng về chủng loại, mức giá cho tất cả trận đấu từ khai mạc đến chung kết.

Khách hàng sử dụng phòng chờ cao cấp với các bữa ăn, thức uống do đầu bếp hàng đầu chuẩn bị, sảnh chào đón và bãi đậu xe riêng, quà tặng hấp dẫn. Dịch vụ đặt chỗ linh hoạt của công ty luôn đảm bảo vị trí tốt nhất cho du khách tại mỗi sân vận động để theo dõi trọn vẹn các trận đấu sôi động. Ưu tiên hỗ trợ đặt chỗ tại các khách sạn do FIFA cung cấp trong mùa World Cup 2018.

Khách Việt được cung cấp dịch vụ vé trọn gói tại World Cup 2018.

Du khách được cung cấp Fan ID khi mua gói dịch vụ vé World Cup 2018 thông qua Vietravel. Fan ID này dùng để làm e-Visa nhập cảnh vào Nga trong giai đoạn này, miễn phí di chuyển trên các phương tiện công cộng tại các thành phố diễn ra giải cùng nhiều quyền lợi khác. Ở một số trận, giá gói vé (bao gồm dịch vụ trong sân và vé hạng 1) có giá tốt hơn nhiều so với giá vé thị trường đen (không có gói dịch vụ trong sân, chỉ có vé hạng 2, 3). Mua vé thị trường chợ đen, vé sẽ không đảm bảo, bạn có thể bị từ chối vào sân, không được cung cấp Fan ID nên không xin được e-Visa.

Bên cạnh đó, nếu tự book vé, khách không thể mua số lượng lớn cùng một lúc. Nhưng công ty này có thể đặt một lượng vé lớn cho khách, tùy vào thời điểm và số lượng gói dịch vụ còn lại. Ngoài vé từng trận, công ty cũng cung cấp các gói “venue series” (xem tất cả trận đấu tại một sân) hay “team specific series” (xem tất cả trận đấu của một đội)… tùy theo nhu cầu của khách. Đây chính là dịch vụ độc đáo thiết kế riêng cho khách VIP và VVIP.

Với kinh nghiệm 22 năm điều hành tour du lịch quốc tế hàng đầu thế giới, công ty sẽ cung cấp các dịch vụ du lịch trọn gói cho khách lẻ cũng như khách đoàn có nhu cầu tham quan kết hợp thưởng thức các trận cầu đỉnh cao tại World Cup 2018.

Du khách được cung cấp Fan ID dùng để làm e-Visa nhập cảnh vào Nga khi mua gói dịch vụ vé World Cup 2018.

Có một cuộc đua quyết liệt ngoài sân cỏ

FIFA World Cup 2018 bao gồm 32 đội tuyển quốc gia, được chia làm 8 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất - nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng 1/8, các đội thắng đoạt vé vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận đấu tổ chức tại 12 sân vận động khắp nước Nga. Cùng với đội chủ nhà và đương kim vô địch Đức, sự hiện diện của các đội bóng lừng danh từng giữ cúp như: Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Uruguay, Argentina… và các tên tuổi xuất sắc nhất đại diện cho các châu lục hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn.

Sau 4 năm chờ đợi, các tín đồ của “túc cầu giáo” lại có dịp “ăn bóng đá – ngủ bóng đá” và sẵn sàng bước vào một cuộc chiến “săn” vé gay cấn không kém các trận cầu kịch tính trên sân cỏ. Người hâm mộ toàn cầu sẽ mua vé trực tuyến thông qua trang chủ FIFA.com. Vé được bán trong nhiều giai đoạn và cơ hội của mọi cổ động viên là như nhau. Tuy nhiên, nếu lượng đăng ký vượt quá số vé bán trực tuyến, ban tổ chức phải bốc thăm chọn những người may mắn nhất. Và nếu không gặp may, người có nhu cầu phải tìm đến chợ đen với chi phí cao hơn nhiều so với giá vé niêm yết.

Sau 4 năm, các tín đồ của “túc cầu giáo” lại có dịp “ăn bóng đá – ngủ bóng đá”.

Trước đó, nước chủ nhà Nga tuyên bố bán hết 20 vé VIP có giá từ 1,4 triệu USD. Người mua có quyền xem 19 trận đấu (gồm cả trận khai mạc, hai trận bán kết và chung kết) kèm theo nhiều dịch vụ, tiện ích sang trọng. Chủ nhân vé VIP sẽ có phòng riêng để xem với góc nhìn thuận lợi, được phục vụ buffet, đồ ăn, đồ uống, có lối đi riêng để lên phòng xem, bãi đậu xe ưu tiên và quà lưu niệm…

Các tour du lịch Nga trọn gói xem World Cup

Kim Ngân