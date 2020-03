Hãy bắt đầu hành trình từ 5 giờ sáng để ngắm nhìn ​khung cảnh cả ​thành phố chuyển mình thức giấc

Theo tác giả Piumi Rajapaksha của trang tư vấn du lịch Culture Trip, 24 giờ là không đủ để khám phá tất cả điều thú vị của Hà Nội. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm chuyến đi của mình, cô đưa ra lịch trình để những du khách bị hạn chế thời gian trải nghiệm nhiều nhất có thể.

Buổi sáng

Hãy chào ngày mới bằng cách đi dạo vào sáng sớm. Từ 5 giờ, cả thành phố bắt đầu thức dậy. Bạn có thể dạo qua hồ Hoàn Kiếm để hít thở không khí trong lành, quan sát người dân tập thể dục, thể thao, dưỡng sinh... Nếu muốn tham gia, bạn đừng ngần ngại vì người dân sẽ rất vui vẻ hướng dẫn các động tác.

Bữa sáng nên thử là bánh mì và cà phê sữa đá bán tại hàng quán vỉa hè trong phố cổ. Phố cổ là nơi 36 phố phường được gọi tên theo hàng hoá đặc trưng một thời. Ví dụ, phố Hàng Gai đời xưa chuyên bán dây gai, sợi đay, võng, thừng... Từ thế kỷ XIX, nghề in sách và buôn tơ lụa dần thay thế nghề làm dây gai. Do đó ngày nay du khách sẽ thấy nhiều cửa hàng may đo theo yêu cầu.

Khi đi dạo, du khách có cơ hội cảm nhận nhịp sống thường ngày của người Hà Nội: quét dọn chuẩn bị mở hàng, tập thể dục, dựng quầy bán thức ăn, đưa con đến trường... Ảnh: Quang Vũ.

Điểm tham quan tiếp theo là Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, cách phố cổ khoảng 20 phút đi bộ. Viếng Lăng xong, du khách có thể đi bộ quanh quảng trường bên ngoài hoặc ghé bảo tàng, chùa Một Cột trong khuôn viên khu di tích.

Một điểm đến thú vị khác là di tích nhà tù Hỏa Lò. Du khách có thể tìm thấy quân phục của cựu Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain được trưng bày ở đây. Piumi cho rằng, không gian tái hiện nhà tù xưa khá ám ảnh nên không dành cho người yếu tim.

Buổi trưa

Sau cả buổi sáng đi bộ, du khách nên gọi xe để di chuyển tiếp. Theo Piumi, xe ôm là phương tiện tốt nhất để di chuyển trong thành phố vì dễ luồn lách. Nếu đi taxi, du khách có thể mất thêm thời gian vì tắc đường.

Tác giả đánh giá phở gia truyền Bát Đàn là nơi bạn có thể tìm thấy bát phở ngon nhất Việt Nam. Ảnh: The Culture Trip.

Buổi chiều

Điểm đến tiếp theo là Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên tại Việt Nam. Công trình được xây dựng từ năm 1070 này là một trong những kiến trúc lâu đời nhất trong thành phố.

Sau khi tham quan Văn Miếu, du khách có thể đến quán Giảng để thưởng thức cà phê trứng. Cô đánh giá đây là nơi có cà phê trứng nguyên bản rất ngon. Du khách cũng có thể trò chuyện với nhân viên pha chế để hiểu thêm về đồ uống này.

Buổi tối

Từ quán cà phê, Piumi gợi ý du khách đi bộ đến hồ Hoàn Kiếm và tận hưởng không khí mát mẻ. Đây là địa điểm dạo chơi phổ biến của người dân địa phương và khách du lịch. Đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc là nơi chụp ảnh đẹp.

Tiếp đó, du khách có thể xem một buổi diễn của Nhà hát Múa rối Thăng Long. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật lâu đời ở Việt Nam, với nhiều phường rối khác nhau.

Hầu hết ở các nhà hàng trong khu phố cổ, khách hàng sẽ ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ trên vỉa hè. Bạn có thể chọn bất kỳ nơi nào trông có vẻ đông đúc và thử những gì người địa phương đang ăn. Ảnh: CNN/Paul Gallow.

Sau buổi biểu diễn, bạn có thể đi bộ quanh khu phố cổ một lần nữa để ăn uống. Những món ăn được người địa phương yêu thích là phở, bún riêu, bún chả, lẩu... Sau khi ăn tối, bạn có thể tiếp tục đi bộ khám phá, mua sắm trước khi về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngân Dương (Theo Culture Trip)