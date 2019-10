Philippines Trò cá cược vui với bạn gái trong chuyến du lịch Boracay đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chàng trai Đài Loan.

Nữ du khách bị phạt vì mặc bikini 'siêu nhỏ'

Đầu tháng 10, mạng xã hội tại Philippines xôn xao trước hình ảnh một du khách Đài Loan mặc bikini siêu nhỏ trên bãi biển Boracay được chia sẻ rộng rãi. Cảnh sát sau đó tìm ra danh tính của cô gái và phạt 2.500 peso (hơn một triệu đồng) vì mặc trang phục ngược lại văn hóa địa phương. Ảnh không che mặt khiến cuộc sống thường ngày của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cảnh sát Boracay làm việc với hai du khách. Ảnh: Tristan Gelito Padilla/Philippine News Agency.

Gần đây người đi cùng nữ du khách trên lên tiếng rằng anh chính là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ rắc rối này. Cô gái mặc áo tắm như vậy do "chịu phạt" sau khi thua cá cược với bạn trai. Anh ta cáo buộc báo chí địa phương đưa tin sai sự thật, bởi bạn gái mình không hề nói cô thường xuyên ăn mặc như vậy tại Đài Loan.

Chàng trai thừa nhận bộ bikini "có chút hở hang", và hiểu phản ứng tiêu cực từ cộng đồng, nhưng khẳng định bạn gái đã che chắn những vùng nhạy cảm. "Nếu mặc chiếc áo tắm này bị coi là phạm pháp, tại sao nó lại được bán trong một cửa hàng địa phương", anh thắc mắc về hai chiếc áo tắm gần giống nhau mà bạn gái mua tại Boracay.

Vào ngày xảy ra sự cố, anh và bạn gái chỉ định tắm trong bể bơi khách sạn. Nhưng cả hai đổi ý và đi ra bãi biển, sau khi nhân viên khách sạn nhắc nhở về trang phục vì bể bơi có nhiều trẻ em.

"Chúng tôi không biết mình đã làm gì sai", chàng trai nói. Chỉ khi đến đồn cảnh sát, anh và bạn gái mới biết có người bí mật chụp và lan truyền những hình ảnh của cô trên mạng.

Vì muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, hai du khách trả tiền phạt mà không phàn nàn gì. Họ tin câu chuyện đã dừng ở đó, nhưng người dùng Internet vẫn tiếp tục chia sẻ ảnh mà không che mặt cả hai.

Chàng trai cho biết, bạn gái anh căng thẳng tới mức suy sụp. Anh cảm thấy tội lỗi, và không ai trong số họ ngờ rằng một trò cá cược vô hại lại gây ra rắc rối lớn đến vậy. "Xin đừng đổ lỗi cho cô ấy. Xin đừng chia sẻ ảnh hay danh tính của cô ấy nữa", chàng trai nói.

An An (Theo Asia One)