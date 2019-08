Kiến trúc sư Tây Ban Nha bị chỉ trích vì thiết kế một cây cầu không đủ trọng tải để phục vụ lượng khách ồ ạt đến Venice hàng năm.

Santiago Calatrava, 61 tuổi, bị phạt 86.000 USD khi tòa án Italy ra phán quyết ngày 9/8 rằng ông đã phạm phải "sơ suất vĩ mô" trong quá trình xây dựng cầu Ponte della Costituzione tại thành phố Venice. Cây cầu dài 300 m có ngân sách 7,7 triệu USD nhưng chi phí thực tế lên đến gần 13 triệu USD khi hoàn thành vào năm 2008, để kỷ niệm 60 năm Hiến pháp Italy.

Ponte della Costituzione nối nhà ga Santa Lucia với quảng trường Piazzale Roma. Ảnh: istock.

Calatrava từng thiết kế nhiều cây cầu tại Mỹ. Tuy nhiên, theo tòa án, ông lẽ ra phải có đủ thông tin cho dự án này để tính toán được lượng lớn du khách đi bộ qua đây, kéo theo hành lý. Điều này khiến công trình bằng kính và thép phải bảo trì liên tục.

Theo thiết kế, những bậc thang kính cần thay mới sau 20 năm. Nhưng chỉ trong vòng 4 năm, 8 bậc thang đã phải thay thế với chi phí gần 40.000 USD. Nhiều người còn phản ánh về tình trạng thiếu an toàn trên cầu khi trời mưa, vì bậc kính trở nên trơn trượt.

Đây không phải là lần đầu tiên kiến trúc sư Calatrava gặp vấn đề với các dự án của mình. Dự án xây tòa nhà chọc trời "Chicago Spire" tại Mỹ đã bị hủy bỏ vào năm 2015. Đại diện văn phòng của Calatrava cho biết nguyên nhân là "do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu".

An An (Theo New York Times)