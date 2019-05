Đến Istanbul, du khách đừng quên đi qua cây cầu Bosphorus nối liền hai lục địa, nơi có dòng chữ Welcome to Asia, ngược lại là Welcome to Europe để thực hiện chuyến đi “xuyên Âu - Á chỉ bằng một bước chân”. Bosphorus nối liền biển Đen và Marmara, từ lâu đã là một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới. Ảnh: Get Your Guide.