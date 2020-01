Khi thấy những đoàn thuyền từ xa, chúng sẽ bơi ùa ra và chào đón du khách như những con cún đợi chủ về nhà. Bám vào thuyền là cách mà chúng xin ăn. Thức ăn ưa thích của đàn lợn là các loại rau củ và trái cây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Hàng Hải Bahamas gợi ý du khách nên cho chúng ăn cà rốt, rau diếp, dưa hấu và táo. Ảnh: The Islands Of The Bahamas.