Hội An, Việt Nam

Thứ hạng của Hội An trong danh sách điểm đến lãng mạn vẫn duy trì từ năm ngoái, 9 trên 13. Đô thị cổ này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999, với nhiều điểm tham quan như Chùa Cầu, bến thuyền sông Hoài, chợ Hội An, nhà cổ Tấn Ký hay hội quán Triều Châu. Ngồi trên con thuyền nhỏ lướt êm đềm qua những dãy phố, làng nghề hai bên bờ sông là một trải nghiệm thú vị cho các đôi. Năm 2019, phố cổ Hội An được tạp chí Travel and Leisure bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới. Ảnh: Travelmassive.