Đối với những du khách không thích sự xô bồ của phố cổ, mùa mưa là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Hội An. Năm 1999, UNESCO đã công nhận phố cổ Hội An là một trong những Di sản Văn hóa Thế giới. Điểm đến này thường xuyên được các báo, tạp chí danh tiếng của nước ngoài như Travel and Leisure, New York Times, Guardian… xếp hạng trong top thành phố du lịch, điểm nghỉ hè tốt nhất thế giới.