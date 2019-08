Con rắn dài khoảng 40 cm, màu đen có khoanh vàng ở cổ được phát hiện gần một quầy kiểm tra an ninh.

Đại diện Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cho biết một hành khách để quên con rắn được nuôi làm thú cưng vào tối 19/8 tại sân bay quốc tế Newark Liberty, thuộc bang New Jersey.

Con rắn dài khoảng 40 cm bị bỏ quên. Dù TSA không cho phép hành khách mang theo động vật lên máy bay, một số hãng có thể có chính sách khác áp dụng cho khách đi cùng thú cưng. Ảnh: TSA.

Một hành khách nhí phát hiện con rắn bò trên sàn gần một quầy kiểm tra an ninh trong nhà ga C và báo với nhân viên. Người này bắt con rắn bằng khay đựng hành lý. Khu vực kiểm tra an ninh đóng cửa tạm thời, toàn bộ hành khách được yêu cầu di chuyển khỏi đây.

"Thường hành khách sẽ vô tình quên chìa khóa, kính mắt, thẻ căn cước, mũ, găng tay... tại cửa an ninh. Nhưng đây là lần đầu tiên có người để quên một con rắn", Tom Carter, giám đốc an ninh của TSA New Jersey, cho biết.

An An (Theo USA Today)