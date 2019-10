7 người phải can thiệp mới có thể khống chế được hành khách say xỉn đòi mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang trên hành trình đến Thái Lan.

Hành khách gặp sự cố an ninh liên tiếp trên chuyến bay gần đây của Nordwind Airlines từ Moskva (Nga) đến Phuket (Thái Lan). Đầu tiên, một hành khách say xỉn hành hung các tiếp viên nữ, đòi mở cửa máy bay trên không.

Elena Demidova, phóng viên truyền hình có mặt trên chuyến bay, cho biết: "Nửa đầu của chuyến bay bình thường, nhưng tôi nhận thấy hoạt động kỳ lạ giữa các tiếp viên. Mọi người trong cabin thì thầm với nhau rằng cần bác sĩ có mặt để giải quyết chuyện gì đó, rồi đèn báo hiệu thắt dây an toàn bật sáng".

Cabin hỗn loạn vì những hành khách say xỉn. Ảnh: East2West.

Một bác sĩ của hãng bay trấn an người đàn ông say xỉn nhưng bất thành, 7 hành khách khác phải khống chế anh ta. Cơ trưởng yêu cầu phi hành đoàn dùng màng bọc thực phẩm để cố định anh ta vào ghế, trước khi hạ cánh khẩn xuống Uzbekistan. Tại đây, các hành khách phải chờ 4 tiếng để cảnh sát hộ tống người đàn ông say xỉn xuống máy bay.

Cơn ác mộng chưa dừng lại bởi hai hành khách say xỉn khác làm ầm ĩ trong cabin. Phi hành đoàn buộc phải tách họ ra xa. Tiếp đó, một hành khách say rượu khác bị phát hiện hút thuốc trong toilet. Người này cũng bị nhân viên an ninh Thái Lan bắt giữ khi hạ cánh.

Demidova cho biết đây là lần đầu tiên cô có mặt trên một chuyến bay nhiều sự cố đến vậy: "Ơn Chúa vì mọi người đều an toàn".

An An (Theo Sun)