Trong một cuộc thảo luận trên diễn đàn Quora, nhiều du khách đã chia sẻ các kỷ niệm buồn về việc hành lý bị thu giữ khi qua cổng kiểm tra ở sân bay, khiến họ không muốn bay thêm lần nào nữa.

Những bức thư tình

Petter Brenna Rian, một du khách bay từ Anh tới California (Mỹ) du lịch cho biết: "Bạn gái đã viết cho tôi một tập thư tình. Cô ấy viết hay đến nỗi khiến tôi xúc động".

Những bức thư tình đó được cất trong hành lý. Khi quay trở lại Anh, nhân viên an ninh tại sân bay Mỹ đã tịch thu chúng vì những hình dán được đính trên bức thư. "Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ được cho việc này là tình yêu nồng cháy của chúng tôi là mối đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ", Rian viết.

Nhiều người đã bật cười khi biết rằng Petter Brenna Rian bị nhân viên an ninh sân bay tịch thu thư tình. Ảnh minh họa: Lovepanky.

Hoa tai gai nhọn

Sean Corfield chia sẻ: "Sau ngày 11/9, tôi có một chuyến bay rất ngắn, từ San Francisco đến Boston (Mỹ) và đeo vài chiếc khuyên, trong đó một chiếc có hình móng vuốt trên tai trái".

Dù đi qua cổng an ninh, máy dò kim loại không kêu nhưng nhân viên vẫn yêu cầu anh phải tháo hoa tai, hoặc không được bước vào trong. Họ cho rằng chiếc khuyên là kim loại sắc nên được xem như vũ khí.

Sau đó, anh chàng đã yêu cầu gặp quản lý của nhân viên này. Cô quản lý cũng một mực khăng khăng chiếc bông tai này là vũ khí. Khi Corfield hỏi một anh vệ binh quốc gia Mỹ, thì anh ta cười và đồng ý cho anh chàng này lên máy bay.

Súng nước đồ chơi

Một du khách có tên Padraig Criostoir Nolan kể lại: "Năm 1995, khi tôi 7 tuổi, trên một chuyến bay từ Los Angeles về nhà ở Portland, dì đã tặng tôi một cây súng nước như là món quà kỷ niệm".

Nó hoàn toàn sạch, không có nước bên trong, nhưng khi Nolan đi qua cửa soát và đặt nó lên máy quét thì các nhân viên đã tịch thu bởi họ "không chắc liệu đây có phải là một cây súng".

Một tô hummus

Theo Fabio Rosado, chuyến bay của anh đã khởi hành muộn bởi một hành khách bị dừng lại trước cửa an ninh, khi nhân viên kiểm tra phát hiện một hộp sốt hummus nặng hơn 100g.

Hành khách này bắt đầu giải thích việc hummus không phải là chất lỏng, nó chỉ là một món sốt dùng để trộn thức ăn tuy nhiên nhân viên an ninh vẫn không chấp nhận.

Vân Phạm