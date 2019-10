Một hành khách đã mạo hiểm mạng sống của mình khi trèo qua lan can của du thuyền để chụp ảnh.

Người phụ nữ chưa rõ danh tính tạo dáng ngoài ban công của du thuyền Allure of the Seas tại vùng biển Caribbean. Peter Blosic, một hành khách khác, phát hiện sự việc và chụp lại hành động của cô.

Nhân viên an ninh cuối cùng đã lần ra phòng nghỉ của người phụ nữ này. Ảnh: Peter Blosic.

"Tôi cho lễ tân xem ảnh. Thuyền phó sau đó muốn gặp tôi và xin một bản copy của tấm ảnh. Họ dễ dàng lần ra số phòng", Peter nói. Anh cho biết nữ du khách trên và bạn cùng phòng phải rời khỏi du thuyền khi cập bến Falmouth, Jamaica.

Người phát ngôn của tập đoàn tàu biển Royal Caribbean xác nhận một hành khách trên du thuyền Allure of the Seas đã liều lĩnh đứng trên lan can ban công để chụp ảnh với sự giúp đỡ của bạn đồng hành. Hai hành khách này bị cấm sử dụng dịch vụ của tập đoàn đến hết đời.

Theo quy định, ban quản lý cấm mọi hành động ngồi, đứng, nằm, leo trèo hoặc vượt qua rào chắn và xáo trộn những thiết bị bảo vệ an toàn cho hành khách. Người vi phạm có thể bị xử lý theo luật pháp hoặc yêu cầu rời khỏi ngay khi tàu cập bến cảng tiếp theo.

Năm nay không ít hành khách gặp nạn vì ngã khỏi du thuyền. Đầu tháng 10, một người đàn ông 75 tuổi chết sau khi nhảy từ du thuyền Carnival. Một khách Australia tử vong khi rơi xuống từ tàu Royal Caribbean vào tháng 8. Hồi tháng 1, hành khách nam nhảy từ ban công tầng 11 để trêu đùa bạn bè trên du thuyền cũng bị cấm cửa cả đời.

An An (Theo Sun)