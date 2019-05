Do thủy triều lên nhanh, các bãi tắm ở Cát Bà thường đóng cửa trước 18h mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho du khách. Các phòng nghỉ trong nhà dân gần biển cũng được khai thác tối đa trong dịp lễ 30/4. Giá phòng trong những ngày này thường tăng gấp 2 lần so với ngày thường.

Các nhà hàng trong khu vực luôn kín khách. Giá cá song là 550.000 đồng một kg, bề bề trứng có giá 600.000 đồng một kg.