Quảng Bình kêu gọi người dân tắm biển để kích cầu du lịch / Á hậu Thiên Lý trượt zipline 'như bay' ở Quảng Bình

Ngày 30/5, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý cho phép khai thác chính thức tuyến du lịch “Khám phá hang Va – hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệt” sau gần 10 tháng thử nghiệm.

Tuyến du lịch nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có quãng đường đi bộ là 10 km, trong đó chiều dài lội suối khoảng 500 m, vượt qua bức tường cao gần 15 m. Du khách có thể lựa chọn một trong hai tuyến là Chinh phục hang Va hai ngày và Trải nghiệm hang Nước Nứt một ngày. Nét đặc trưng của tuyến du lịch là thám hiểm vòm hang Nước Nứt rộng lớn và các hồ thạch nhũ trong hang Va. Tour do công ty Me Chua Đất (Oxalis) khai thác trong thời hạn 5 năm, giá 9 triệu đồng cho hành trình hai ngày và 2 triệu đồng cho hành trình một ngày. Tour hoạt động từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm.

Hang Va nằm gần hang Sơn Đoòng, dài gần 1,7 km được nhiều chuyên gia đánh giá là tuyệt mỹ và độc đáo nhờ hệ thống thạch nhũ có kích thước khá đồng đều. Ảnh: Ryan Deboodt

Mới được đưa vào khai thác trong thời gian này còn có tuyến du lịch Khám phá và trải nghiệm động Thiên Đường - Giếng Trời. Ngoài một km đầu tiên trong động Thiên Đường, du khách sẽ được trải nghiệm đi bộ, chèo thuyền ở 6 km tiếp theo để chiêm ngưỡng các thạch nhũ, măng đá tuyệt đẹp. Tổng chiều dài tuyến từ cửa động đến Giếng Trời khoảng 7.000 m.

Du khách có thể chọn tour một ngày giá 2 triệu đồng hoặc tour hai ngày giá 4 triệu đồng, tối đa mỗi tour 15 khách. Tuyến này do công ty Trường Thịnh khai thác và hoạt động hầu hết các tháng trong năm. Ngoài các thiết bị an toàn, UBND tỉnh yêu cầu công ty khai thác tuyến đảm bảo vệ sinh môi trường và thông tin liên lạc trong hành trình do chưa có sóng điện thoại.

Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Quảng Bình, đề án khai thác tuyến Thung lũng Sinh Tồn - xuyên hang Tối dài 6.000 m hiện được trình lên UBND tỉnh phê duyệt, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút khách trong thời gian tới.

Xem thêm: Hang Va - Nước Nứt dưới ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ