Một hãng hàng không của Australia vừa được bình chọn an toàn nhất thế giới, do 60 năm qua chưa từng có tai nạn gây thương vong nào.

Bảng xếp hạng những hãng bay an toàn nhất được công bố trên Airline Rating, website tổng hợp thông tin của 405 hãng hàng không trên khắp thế giới. Qantas một lần nữa được bình chọn là hãng bay an toàn nhất thế giới, trước đó hãng giữ danh hiệu này từ năm 2014-2017.

Bảng xếp hạng tính đến các yếu tố bao gồm dữ liệu kiểm toán từ các cơ quan hàng không và chính phủ, sự cố nghiêm trọng, tuổi đội tàu bay, tài chính, quy trình đào tạo phi công và văn hóa doanh nghiệp.

Phi hành đoàn Qantas. Ảnh: Aviation Voice.

Geoffrey Thomas, tổng biên tập của website Airline Rating, cho biết bảng xếp hạng không xét đến những sự cố nhỏ do đó là điều xảy ra hàng ngày. "Cách phi hành đoàn xử lý những sự cố chính là điều quyết định đâu là một hãng bay tốt, đâu là hãng kém an toàn. Qantas là hãng bay hàng đầu về hầu hết tiến bộ an toàn hàng không trong 60 năm qua và chưa từng có một tai nạn gây thương vong nào", ông Thomas nói.

Thomas ca ngợi những đổi mới của Qantas, bao gồm "thành công với chuyến bay thẳng của chiếc Boeing 787 từ Perth đến London" và các chuyến bay thử nghiệm chặng London-Sydney và New York-Sydney gần đây.

Air New Zealand đứng thứ hai trong danh sách an toàn, trong khi EVA Air của Đài Loan đứng thứ ba. Etihad Airways có trụ sở tại Abu Dhabi đứng thứ tư. Những cái tên còn lại trong top 10 là Qatar Airlines, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific và Virgin Australia. Top 10-20 lần lượt là Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic, TAP Air Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus và KLM.

Ngoài ra, danh sách các hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới là Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet và Wizz Air.

Airline Rating còn xếp hạng Vietjet Air là hãng hàng không giá cực thấp tốt nhất 2020, với 116 đường bay tại vùng châu Á - Thái Bình Dương phục vụ hơn 80 triệu lượt hành khách.

An An (Theo CNN)