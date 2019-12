Ninh Bình Trong chuyến du xuân Ninh Bình dịp Tết, bạn nên kết hợp giữa lễ chùa cầu may và vãn cảnh tại nhiều điểm du lịch như Tam Cốc, Bích Động, Tràng An, Hang Múa, động An Tiêm, di tích cố đô Hoa Lư... Lễ hội chùa Bái Đính (từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch) có các hoạt động văn hóa truyền thống như thờ cúng, nghi thức rước kiệu, viết thư pháp, các trò chơi dân gian. Đến Hang Múa, sau khi leo bộ gần 500 bậc thang, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh non nước cố đô. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn Tam Cốc - Bích Động hoặc danh thắng Tràng An để đi thuyền ngắm khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Giá vé đi thuyền dao động 120.000 - 250.000 đồng một người. Xe khách, tàu hỏa, phương tiện cá nhân là cách di chuyển nhanh nhất tới Ninh Bình. Bạn không nên bỏ lỡ những món ăn dân dã như thịt dê núi, cơm cháy, miến lươn, cua đồng rang lá lốt. Ảnh: Minh Minh Hữu.