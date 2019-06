Đôi vợ chồng đến từ California đặt ra thử thách phượt 50 bang cùng con khi bắt đầu nghỉ sinh.

Hành trình thay đổi cuộc đời của Jenna và Ryan Woods cùng con gái Evelyn tưởng chừng không thể thực hiện khi bác sĩ nói vợ chồng cô không thể có con. "Phát hiện mình mang bầu Evelyn, tôi thực sự sốc", Jenna nhớ lại.

Vợ chồng Jenna từng kinh doanh thành công tại California, trước khi chuyển đến Los Angeles sinh sống. Họ nảy ra ý tưởng phượt 50 bang cùng con khi Jenna bắt đầu nghỉ sinh. Hành trình này lấy cảm hứng từ câu chuyện của Harper Yeats, một cô bé khác từng phượt khắp Mỹ khi mới 5 tháng tuổi vào năm 2016.

Evelyn chào đời vào 26/1. Khi bé được một tháng rưỡi, cả nhà đã tới Nevada, Utah, Colorado và Arizona. Ảnh: Jenna and Ryan Woods.

Jenna và Ryan không đặt mục tiêu phá kỷ lục mà chỉ muốn cả gia đình có một trải nghiệm tương tự và nhanh chóng tìm mua ôtô. "Chúng tôi còn có một chú chó tên Bleu rất ngoan, nhưng có chút khó khăn vì Evelyn và nó có giờ ăn ngủ khác nhau", Ryan nói.

Ngày 17/3, gia đình nhỏ lên đường. Họ tiết kiệm chi phí bằng cách hạn chế ăn nhà hàng, tự chuẩn bị bánh sandwich bơ đậu phộng và qua đêm tại những điểm dừng miễn phí. "Đó thực sự là thử thách, nhưng để Evelyn tận mắt nhìn thế giới là điều tuyệt vời", Jenna nói.

Vợ chồng cô đã kịp quay khoảnh khắc đầu tiên con biết cười trên đoạn đường đi dạo dọc bờ sông tại Boston, chụp ảnh Evelyn trước biển báo từng bang và dành ít nhất một đêm tại từng bang để khám phá. Những nơi yêu thích của gia đình là Manhattan và Yellowstone. Nơi khó khăn nhất với họ là bang Tây Virginia, do chặng đường lái xe không đẹp và thiếu thiết bị định vị GPS.

Vợ chồng Jenna chụp ảnh cùng con gái và chú chó Bleu tại Wyoming. Ảnh: Jenna and Ryan Woods.

Điều khiến vợ chồng Jenna ấn tượng nhất chuyến đi là cảnh quan từng bang thay đổi rõ rệt, nhiều nơi đẹp nhưng người Mỹ thường bỏ qua. Sau 3 tháng cầm lái trên khắp những cung đường, anh thấy một chuyến đi 6 tiếng không còn quá dài như ngày đầu.

Jenna và Ryan đang trên đường tới Alaska, với mục tiêu hoàn thành hành trình trước 20/6. Đôi vợ chồng trẻ thậm chí đã lên kế hoạch cho chuyến đi lần 2 quay trở lại 50 bang nước Mỹ mang tên Twice by Two và dành 2 tuần tại mỗi bang.

Phạm Huyền (Theo Fox)