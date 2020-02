Tránh mặc quần áo thùng thình, đi giày thể thao... là những điều giúp bạn có cơ hội sống sót cao hơn.

Ngày 5/2, một máy bay của hãng Pegasus đã gặp sự cố khi hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, gãy làm ba khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 179 người bị thương. Tai nạn máy bay rất hiếm, nhưng vẫn xảy ra. Do đó, Sun tiết lộ hai bí kíp để hành khách giảm thiểu thương tích và tăng cơ hội sống sót nếu bi kịch xảy ra.

Christine Negroni, chuyên gia nghiên cứu về các tai nạn hàng không và là tác giả cuốn The Crash Detectives: Investigating The World’s Most Mysterious Air Disasters, nhận định hành khách có thể làm nhiều điều để tự cứu mình khi xảy ra tai nạn.

Nhiều hãng bay vẫn luôn khuyến cáo khách nên đi giày trong quá trình cất, hạ cánh. Ảnh: Shutterstock.

Bí kíp hàng đầu chính là mặc trang phục phù hợp khi lên máy bay. Bởi việc bạn mặc gì cũng tạo nên khác biệt, quyết định ít nhiều cơ hội sống sót trong những trường hợp khẩn cấp.

Một trong những điều quan trọng nhất là tránh cởi giày dép trên máy bay. Nghiên cứu của hãng Boeing chỉ ra rằng, 50% vụ tai nạn máy bay xảy ra trong quá trình cất hoặc hạ cánh. Khi gặp tai nạn, lửa hoặc kính vỡ có thể cản trở lối đi, khiến việc thoát hiểm bằng chân trần trở nên khó khăn hơn do nguy cơ bị bỏng vì lửa, hoặc bị thương do dẫm vào các mảnh vỡ sắc nhọn. Christine khuyến khích hành khách sử dụng giày thể thao hơn giày cao gót khi đi máy bay.

Ngoài ra, hành khách không nên mặc quần áo làm từ vật liệu dễ bắt lửa hay những trang phục rộng thùng thình. Bạn nên chọn những món đồ được làm từ vải cotton hoặc len hơn là sợi tổng hợp hay nylon. Quần dài được Negroni tin rằng sẽ hữu ích trong khi gặp sự cố hơn là váy, để tiện di chuyển và giảm bớt thương tích. Đừng quên lấy những vật sắc nhọn ra khỏi túi quần, túi áo khi lên máy bay.

Bạn nên đếm số hàng ghế từ chỗ ngồi của mình đến cửa thoát hiểm gần nhất, để đề phòng trường hợp khói trong cabin cản trở tầm nhìn. Ảnh: Shutterstock.

Những hàng ghế ở đuôi máy bay có thể không phải lựa chọn yêu thích của phần lớn hành khách vì xóc, có mùi xăng dầu khi máy bay cất, hạ cánh và mất thời gian khi rời khỏi máy bay. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu từ website về an toàn hàng không Aviation Safety Network, những chỗ ngồi phía cuối cabin là an toàn nhất, dựa trên tỷ lệ sống sót từ 65 vụ tai nạn máy bay. Ghế giữa ở hàng cuối máy bay được cho là an toàn nhất với tỷ lệ tử vong là 28%; còn hế ngồi cạnh lối đi có tỷ lệ tử vong cao nhất, 44%.

Anh Minh tổng hợp