Trên Đại lộ Ngôi sao cạnh cảng Victoria, du khách dễ dàng bắt gặp những người bắt chước các nhân vật nổi tiếng trong các phim kinh điển.

Đứng cạnh điểm du lịch nổi tiếng này, Paul Chan Chi-yuen, đồng sáng lập và CEO của công ty tour Walk in Hong Kong, cho biết: "Tôi nghĩ rằng phim ảnh là một phần quan trọng của văn hóa Hong Kong. Mọi người đều biết các bộ phim và diễn viên nổi tiếng như Lý Tiểu Long, Thành Long, Trương Quốc Vinh".

Một người đàn ông đang bắt chước bức tượng của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trên Đại lộ Ngôi sao của Hong Kong. Ảnh: Stuart Heaver/SCMP.

Công ty của Chan thường xuyên tổ chức tour đi bộ đến những nơi có chủ đề về phim ảnh trong thành phố. Chỉ với chiếc iPad và bảng clipboard, anh và các đồng nghiệp đưa khách đến các địa điểm kinh điển trong khoảng 20 bộ phim nổi tiếng của Hong Kong. Sau đó, anh phát những video liên quan trong khi trả lời câu hỏi từ những người muốn tìm hiểu thêm thông tin về các diễn viên.

Chungking Mansions (Trùng Khánh Sâm Lâm) nằm trên đường Nathan nhộn nhịp là một điểm đến nổi tiếng. Những tòa nhà đa dạng từ các nền văn hóa xen lẫn với các cửa hàng, nhà hàng và nhà khách giá rẻ, đã làm nên những thước phim đáng nhớ cho phim Chungking Express năm 1994 do Vương Gia Vệ làm đạo diễn, Lưu Triều Vĩ và Vương Phi đóng chính.

Đường Nathan nổi tiếng với con phố sầm uất và luôn rực rỡ sắc màu của các biển đèn led, đây cũng là nơi quay nhiều cảnh trong phim Chungking Express. Ảnh: u/Bioniclly/Reddit.

Đi bộ một quãng ngắn là đến khách sạn InterContinental Hong Kong, nơi quay bộ phim hài From Beijing with love (Quốc sản 007) phát hành năm 1994. Khi nhân vật do Châu Tinh Trì thủ vai chính cố gắng check-in khách sạn, đã phát hiện ra mình đặt sai phòng và phải nghỉ tại một nhà nghỉ giá rẻ cùng tên.

Ngành công nghiệp Điện ảnh Hong Kong đã sản xuất 150 bộ phim mỗi năm vào thời kỳ hoàng kim những năm 1990 và được đón nhận rộng rãi trên toàn khu vực. Những bộ phim ấy đã có tác động văn hóa to lớn và được hàng triệu người hâm mộ điện ảnh trên toàn châu Á coi là chuẩn mực của sự giàu có và phong cách.

Du lịch điện ảnh đã trở thành một hiện tượng ở các nước châu Á. Các du khách háo hức được chụp ảnh trên những con phố, đền chùa, quán bar và khung cảnh đã làm nên tên tuổi của các bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám một thời.

Tuy nhiên, bộ phim khởi đầu cho xu hướng du lịch điện ảnh ở châu Á là Bản tình ca mùa đông của Hàn Quốc. Đảo Nami của thành phố Chuncheon, bối cảnh trong phim đã trở thành điểm tham quan đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, nhất là khách Nhật và Đài Loan, đóng góp hàng triệu đôla doanh thu cho ngành du lịch.

Đảo Nami trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhờ sức hút của bộ phim "Bản tình ca mùa đông". Ảnh: Trang Anh.

Các nhà chức trách đã nhận thức được sức mạnh của các ngôi sao trong phim và nỗ lực quảng bá nó như một phần "văn hóa mềm" của đất nước, truyền đi những hình ảnh tích cực về Hàn Quốc ra nước ngoài.

Một số nhà tổ chức tour nhận thấy sự kết nối cảm xúc với những bộ phim mà du khách yêu thích có ảnh hưởng đáng kể đến việc họ lựa chọn điểm đến. Hình thức du lịch này được đánh giá là có thể tạo cơ hội cho ngành du lịch đang gặp khó khăn ở Hong Kong.

Trang Anh (Theo SCMP)