Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết về chuyến du lịch bụi Myanmar trong 6 ngày 5 đêm tới các địa điểm nổi tiếng với chi phí tiết kiệm của Lê Phan Trung Hiếu (du khách TP HCM).

Tiền tệ và vé máy bay

Ở Myanmar dùng tiền kyat nhưng phát âm là "chạt". Một USD tương đương 1.300 kyat. Về vé máy bay nên chờ các đợt vé giá rẻ hoặc may mắn hơn là mua được vé khuyến mại 0 đồng của các hãng bay để tiết kiệm.

Lưu trú

Chuyến đi 6 ngày qua 4 địa điểm gồm thành phố Yangon, Bagan, Mandalay và hồ Inle. Riêng 2 đêm từ Yangon đi Bagan và từ hồ Inle về lại Yagon bạn có thể ngủ trên xe bus nên chỉ ở khách sạn 3 đêm tại Bagan, Mandalay, Inle. Hiếu chọn Innwa Motel ở Bagan, Taw Win Myanmar ở Mandalay và Inn Apex tại Inle.

Du khách có thể tham khảo giá và đặt khách sạn, nhà nghỉ trên các trang mạng như agoda, booking, ivivu... Phòng nghỉ tại 3 nơi như Bagan, Madalay và Inle có giá một đêm khoảng 30 USD (39.000 kyat).

Hãy chọn các khách sạn, nhà nghỉ có phục vụ ăn sáng. Nhân viên rất dễ thương và nhiệt tình giúp đỡ khách du lịch thuê taxi hay đặt vé xe bus để di chuyển qua thành phố khác.

Những ngọn tháp nhọn dát vàng rực rỡ ở Myanmar. Ảnh: Trung Hiếu

Ăn uống

Myanmar có nhiều đồ ăn khá ngon, kết hợp giữa đồ Thái và Ấn Độ, những món tráng miệng cũng rất hấp dẫn.

Di chuyển

Đi trong nội thành tham quan, bạn có thể đặt taxi tại khách sạn, sân bay. Taxi ở Myanmar có đồng hồ nhưng chạy theo giờ, 1 giờ tầm 8.000 - 9.000 kyat. Taxi rất nhiệt tình với khách du lịch, họ sẽ chờ bạn, chỉ cho bạn nên tham quan những gì và thông báo nên đi giờ nào ra bến xe, sân bay tiện nhất để không bị kẹt xe hay lỡ chuyến.

Đi xe bus đường dài để di chuyển qua các thành phố khác, bạn dùng xe của hãng JJ Express là tốt nhất và có thể đặt vé trước ở facebook nên rất tiện lợi. Xe có ghế ngả thoải mái, màn hình LCD xem phim, chăn, ổ cắm sạc pin, tiếp viên phục vụ ăn uống đầy đủ. Xe không có nhà vệ sinh nên chạy khoảng 3 tiếng sẽ dừng lại cho khách đi vệ sinh, ăn uống, nghỉ ngơi.

Đồ đạc đem theo

Các vật dụng căn bản mà bạn cần là: máy ảnh, sạc pin, đèn pin, kính râm, sạc pin điện thoại đi động, sạc dự phòng, vật dụng cá nhân (thuốc uống, hộ chiếu...). Ngoài ra, bạn nên mang theo quần dài vì vào chùa ở Myanmar không được mặc quần hay váy ngắn.

Vào đền chùa ở Myanmar bạn phải mặc các trang phục kín đáo. Ảnh: Trung Hiếu

Hành trình khám phá Myanmar

Ngày 1: TP HCM - Yangon - Bagan

Đi máy bay đến Yagon là tầm 2h trưa, điều đầu tiên cần làm là đổi tiền USD sang kyat, tỷ giá ở sân bay rất tốt, sau đó đi mua sim 3G. Giá sim là 1.500 kyat, mua thêm thẻ 10.000 kyat nạp vào để có 3G liên lạc với người thân ở Việt Nam trong suốt chuyến đi.



Ra khỏi sân bay, bạn sẽ được nhiều tài xế taxi mặc váy mời chào. Bạn có thể thỏa thuận với họ, thường giá 8.000 kyat/ giờ là hợp lý.



Ở Yangon, Hiếu được tài xế taxi chở đi tham quan chùa Shwedagon, đến quán bán đồ ăn Myanmar gần chùa rất ngon, sau đó là đi chợ Bogyoke. Ở đây bạn nhớ thưởng thức món trà sữa đặc trưng của Myanmar. Bạn có thể đi tiếp chùa Phật nằm và đi ra bến xe JJ Express để đến thành phố Bagan. Từ Yangon ra bến xe mất tầm 2 tiếng vì kẹt xe, bạn nhớ căn giờ cẩn thận.



Đúng 8h tối xe JJ Express khởi hành đi Bagan, trên xe có phát đồ ăn và dừng xe dọc đường. Bạn kết thúc ngày đầu tiên và ngủ trên xe để đến Bagan.

Ảnh Chuyến du ngoạn Myanmar của Trung Hiếu



Ngày 2: Bagan



Xe bus đến bến xe Bagan vào khoảng 5h sáng. Xuống xe sẽ có nhiều taxi mời chào bạn. Giá đi taxi tại Bagan rẻ hơn Yangon, 1 giờ chỉ khoảng 6.000 - 7.000 kyat.

Bạn nên gọi taxi chở đi đón cảnh mặt trời mọc, từ bến xe đến chùa khoảng 1 tiếng, vừa kịp ngắm mặt trời mọc và khinh khí cầu. Vé vào tham quan thành phố Bagan là 25.000 kyat/ người.

Sau đó, taxi sẽ chở bạn về khách sạn, dọc đường nhiều cảnh đẹp có thể nhờ tài xế dừng lại chờ để chụp ảnh. 10h trưa về đến khách sạn bạn có thể tắm rửa nghỉ ngơi. Đi dọc phố Bagan có nhiều nhà hàng để bạn chọn và thưởng thức đồ ăn Myanmar.

Buổi chiều bạn có thể bắt xe ngựa - phương tiện đặc trưng của Bagan, đi ngắm cảnh hoàng hôn. Buổi tối có một nhà hàng biểu diễn múa rối, giá đồ ăn hơi cao nhưng chương trình nghệ thuật rất tuyệt. Kết thúc ngày 2, bạn về khách sạn ngủ.

Trải nghiệm xe ngựa - phương tiện giao thông đặc trưng của Bagan. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày 3: Bagan - Mandalay



Buổi sáng ăn tại khách sạn, bạn có thể chọn đồ Âu hoặc Myanmar, rất dễ ăn. Bạn nên ăn no bụng nhưng tránh ăn trứng nhiều vì ngồi xe sẽ khó chịu.

Đúng 9h sáng, xe bus đón bạn đi Mandalay, quãng đường dài tầm 300 km nhưng mất 6 tiếng mới đến do đường đi rất xấu, ngồi xe dễ bị xóc.



Khoảng 15h là đến Mandalay, bạn nhận phòng khách sạn và cất hành lý. Con đường nằm sau khách sạn Hiếu đặt ở Mandalay có quán cơm Myanmar rất ngon - Shan Ma Ma. Cô chủ thân thiện với du khách và giá cơm rất rẻ.



Ăn no, nhóm của Hiếu đón taxi từ khách sạn đi cầu gỗ U Bein. Bạn nên xuất phát sớm để kịp tham quan hết cây cầu và đi xuống chèo thuyền ngắm hoàng hôn. Tốt nhất 16h là xuất phát vì từ trung tâm ra đến cầu khá xa - mất khoảng 30 phút. Cảnh quan ở cầu rất đẹp, bạn nhớ nhắc bác chèo thuyền chèo qua giữa cầu để chụp hình.



Buổi tối do chuyến đi mệt nên nhóm qua siêu thị tiện lợi mua đồ ăn vặt xong ngủ sớm, kết thúc ngày thứ 3.

Lịch trình các ngày tiếp theo

